Luto en México por el gran maestro Dai Won Moon

El maestro Dai Won Moon, considerado el padre del Tae Kwon Do en México y leyenda de las Artes Marciales, dejó de existir este sábado a los 83 años, se informó través de la página de Facebook MoonMoo Won-Moo Duk Kwan.

La agrupación que fundó el propio Dai Won agregó: “Con el corazón roto, pero con el alma llena de gratitud y de memorias que nadie podrá arrebatarnos, despedimos al Gran Maestro”. Refieren que Dai Won Moon “fue testigo y protagonista del nacimiento de esta disciplina; fue de los primeros en darle forma, identidad y alma a lo que hoy millones practican en el mundo entero”.

De igual forma, destacan el hecho de que haya elegido “a México como su hogar y a nuestra gente como su familia; fue un regalo que quizás no supimos dimensionar del todo en vida, pero que hoy sentimos con todo el peso de su ausencia”.

El pionero del Tae Kwon Do en México llegó a nuestro país en 1969 para instalar la escuela Moo Duk Kwan, con el objetivo de posicionarlo como una potencia en esa disciplina. Tenía 20 años cuando impartió clases de este arte marcial en Estados Unidos.

“Su voz seguirá resonando en cada charyot, en cada defensa, en cada paso de quienes hoy formamos parte de su gran familia”, afirman en la publicación mediante la cual expresaron su más sinceras condolencias a la familia y a toda la comunidad de MoonMoo Won-Moo Duk Kwan en México y el mundo.

Recordaron que el maestro no solo introdujo el Tae Kwon Do a México, sino que sembró en miles de alumnos una filosofía de vida basada en el honor, el respeto, la disciplina y la superación constante, además de señalar que “el legado de Moon no vive en las medallas ni en los títulos, sino en el corazón de cada persona que tuvo el privilegio de pisar un doyang bajo su guía”.

Durante la última visita que hizo en mayo del año pasado a San Cristóbal de Las Casas, externó que es necesario regresar a la filosofía y los principios de esa disciplina, pues se han perdido por la comercialización. “Nosotros somos la punta de lanza y todo lo que hacemos es nuevo hasta la fecha. Revolucionamos desde hace 53 años las Artes Marciales en México y lo seguimos haciendo en varios aspectos”, añadió en entrevista en esa ocasión.

Sostuvo que “si no se relanza, el Tae Kwon Do muere. Se ha comercializado y después de mi generación nadie puede hacerlo”, y reiteró que “tenemos que restaurar aspectos de las Artes Marciales. Estamos promoviendo competencias con diferentes reglamentos, respetando muchos puntos con puño no a la cara, por la seguridad del atleta. Varias cosas vamos a restaurar”.