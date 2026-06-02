Maia Villalpando destaca con selección U17

La selección mexicana femenil de Voleibol de Sala concluyó su participación en el Campeonato Panamericano Norceca U17 Honduras 2026 con un meritorio quinto lugar, contando con la destacada actuación de la chiapaneca Maia Villalpando Oliva, quien formó parte del representativo nacional durante toda la competencia celebrada en Tegucigalpa.

El conjunto tricolor cerró con una victoria de 3 sets a 1 sobre Puerto Rico, luego de reponerse a un complicado inicio. Las mexicanas se impusieron con parciales de 16-25, 25-19, 25-20 y 25-12, mostrando carácter y capacidad de reacción para despedirse del torneo con un triunfo importante.

En este compromiso, Maia Villalpando tuvo una sobresaliente participación, aportando 12 unidades para la causa nacional y siendo pieza clave tanto en la red como desde la línea de servicio. La chiapaneca terminó como una de las mejores anotadoras del encuentro, compartiendo protagonismo con Emily Camarena, Evelyn Díaz e Isabella Gallardo.

El recorrido de México en el campeonato inició con una victoria frente a Costa Rica en un duelo que se definió hasta el quinto set. Posteriormente, cayó en un emocionante partido ante Venezuela, también llevado al máximo de parciales, resultado que dejó al equipo en la segunda posición de su grupo. Más adelante enfrentó a Canadá en los cuartos de final; no pudo avanzar a la ronda de medallas, pero logró cerrar su actuación derrotando a Puerto Rico para quedarse con la quinta plaza general.

La presencia de Villalpando tuvo un significado especial para el deporte chiapaneco, ya que fue la única representante del sureste mexicano dentro de la convocatoria nacional. El plantel estuvo integrado principalmente por jugadoras provenientes de estados con gran tradición voleibolística como Jalisco, Sonora, Nayarit y Ciudad de México.

En cuanto al podio del certamen continental, Estados Unidos conquistó la medalla de oro, Venezuela se quedó con la plata y Perú obtuvo el bronce, mientras que Canadá finalizó en la cuarta posición. La actuación de México deja buenas sensaciones de cara a futuros compromisos internacionales y confirma el crecimiento de jóvenes talentos como Maia Villalpando, quien continúa consolidándose como una de las principales promesas del Voleibol chiapaneco y nacional.