Max Gutiérrez mantiene el objetivo firme

La temporada regular de Nascar México entra en su momento decisivo y, cuando restan únicamente dos fechas para definir a los que avanzan al Chase —la fase de cuatro competencias donde se disputará el campeonato de la categoría—, Max Gutiérrez emerge como uno de los pilotos que buscan ser protagonistas.

Al volante del auto 23, patrocinado por Canel’s, Logitech G y Laboratorio Tequis, se mantiene momentáneamente dentro de la zona de clasificación al ocupar el séptimo lugar del campeonato general, posición con la que llegará los próximos 1 y 2 de agosto al Súper Óvalo Potosino.

De menos a más

Después de afrontar dos competencias especialmente complicadas, el equipo ha enfocado todos sus esfuerzos en recuperar terreno. La primera significó un abandono tras un contacto en pista, mientras que la más reciente, disputada en Querétaro, estuvo marcada por problemas mecánicos que impidieron concretar un resultado dentro del Top 5.

Lejos de bajar los brazos, Gutiérrez y todo el equipo trabajan intensamente para sumar la mayor cantidad posible de puntos en las dos carreras restantes de la fase regular.

“Desgraciadamente, en la carrera el setting fue muy diferente a lo que habíamos planeado y el comportamiento del coche cambió por completo. Aun así, nunca dejamos de luchar y ahora debemos enfocarnos en recuperar los puntos perdidos”, declaró el piloto.

“Al inicio de la temporada estábamos peleando los primeros lugares, pero el contacto en Aguascalientes y lo sucedido en Querétaro nos tienen ubicados en el séptimo puesto del campeonato. Hay que seguir trabajando, agradecer a todo el equipo y a nuestros patrocinadores por el apoyo, porque estoy seguro de que vienen cosas mejores”, agregó.

Últimos lugares

Faltando la penúltima fecha de la temporada regular, que se disputará en San Luis Potosí, las posiciones del sexto al décimo lugar del campeonato, correspondientes a los últimos puestos momentáneamente clasificados al Chase, se encuentran de la siguiente manera: sexto para Rodrigo Rejón (210 puntos), séptimo de Max Gutiérrez (203), octavo de Julio Rejón (202), noveno de José Luis Ramírez (200) y décimo de Xavi Razo (194).