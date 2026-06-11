México inicia su camino ante Sudáfrica

Después de que Diego Armando Maradona salió del estadio Azteca en hombros, con la Copa del Mundo por lo alto, al vencer a Alemania, tuvieron que pasar cuatro décadas para que el inmueble albergara nuevamente un mundial. Este día, el Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el único recinto en el mundo en tener tres inauguraciones de un mundial. Con el duelo entre México y Sudáfrica, el histórico escenario inscribirá en su largo currículum otro evento global.México y Sudáfrica se enfrentan en un duelo que servirá para medir las aspiraciones de ambos equipos. Mientras el Tricolor intentará imponer su jerarquía y aprovechar el apoyo de su afición, los Bafana Bafana buscarán confirmar el crecimiento que han mostrado en los últimos años.