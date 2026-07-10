MG Team se corona monarca del TNT Mixto

Una maratónica sesión final —que puso a prueba el fondo físico y el hambre de triunfo de jugadoras y jugadores— se vivió en la Liga Uniflag de Tocho Bandera, que fue testigo de la coronación del MG Team como campeón de la temporada 2026 del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Mixto.

La jornada, celebrada en el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach, reunió las semifinales y la final en un mismo día, manteniendo la emoción hasta el silbatazo definitivo.

Camino al título

La primera semifinal ofreció uno de los partidos más reñidos del certamen. Cañoneros logró avanzar a la final tras derrotar por marcador de 26-25 a Pollitos FC.

En la otra semifinal, MG Team —representante del gimnasio MG Gym— mostró una defensa oportunista para derrotar por 12-0 a Mustangs, serio aspirante a la corona.

La gran final

Ya en el duelo por el título, MG Team confirmó el gran momento que vivió en la recta final del torneo y se impuso por 13-6 ante Cañoneros. El choque fue intenso desde la primera serie ofensiva, pero MG Team consiguió tomar ventaja desde el arranque, aunque Cañoneros no bajó los brazos y encontró respuesta en la segunda mitad del encuentro para acercarse a una sola anotación de distancia.

El partido permaneció abierto y la posibilidad de una igualada estuvo latente; sin embargo, la defensiva de MG Team volvió a responder en los momentos clave.

Premian a los mejores

El reconocimientos como jugador más valioso (MVP) de la final fue para Erick Ramírez, quien tuvo una participación determinante al contribuir con una anotación y un pase de “touchdown”.

Líderes

Además de entregar los premios al campeón y al subcampeón, la directiva de la Liga Uniflag, que preside Gilberto Carbonel Gómez, reconoció a los líderes estadísticos y a los equipos más destacados de la temporada.

El MVP por pases de anotación fue Aziel Martínez; el de intercepciones se lo llevó Julio Sarmiento y el de “touchdowns” fue para Julio Sarmiento, todos ellos pertenecientes a la escuadra de Mustangs. Por su parte, el premio a la mejor ofensiva fue para Cañoneros, y el de mejor defensiva, también para Mustangs.