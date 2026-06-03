Miden fuerzas con Tabasco

Todo está listo para la celebración del Torneo Charro AFA 2026, que reunirá a destacados representantes de Chiapas y Tabasco en un atractivo mano a mano que promete emociones, espectáculo y un elevado nivel competitivo, del 5 al 7 de junio, en el lienzo Santa Fernanda de Villahermosa, Tabasco.

El certamen, organizado por Rancho El Refugio AFA, ha generado gran expectativa entre la comunidad charra de la región debido a la calidad de los equipos participantes y a que representa uno de los eventos más relevantes del calendario del sureste.

Competencias

En total serán 16 escuadras las que buscarán conquistar el campeonato en las categorías AA y AAA, reuniendo a varios de los mejores exponentes de ambas entidades. El objetivo será demostrar su capacidad en cada una de las suertes para alcanzar la gran final y luchar por el primer puesto.

Por parte de Tabasco, la división AAA contará con la participación de Rancho Don Walter, Cristo Rey, Charros de Teapa y Reyna Entre Ases La Heroica. Mientras tanto, en la categoría AA competirán Charros del Puerto de Frontera, Walter Herrera Ramírez, Hacienda San Miguel y La Hernández Domínguez.

La representación chiapaneca llegará encabezada por el actual campeón estatal 2026, Rancho El Laurel, además de Rancho San Rafael, Hacienda Santa Teresa y el anfitrión, Rancho El Refugio AFA, dentro de la máxima categoría. En el sector AA tendrán acción Murillo Ranch, Ganadería Fereducam, Rancho Cristo Negro y Charros de Tecpatán.

La agenda contempla que el viernes 5 de junio se efectúen las competencias correspondientes al sector AA, mientras que el sábado estarán los equipos de la división AAA, junto con la fase clasificatoria del Coleadero VIP. El domingo se disputarán las finales para definir a los campeones del Torneo Charro AFA 2026.