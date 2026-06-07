Monarquía conquista el Torneo Premier

La temporada del Torneo Premier de la Liga Palapa Fut 7 llegó a su fin con una gran fiesta deportiva que tuvo como protagonistas a Monarquía y RPBI, equipos que se midieron en una final llena de intensidad, emociones y buen Futbol, dejando en claro por qué fueron los mejores de la competencia.

Después de una campaña destacada, Monarquía logró coronarse campeón absoluto del certamen tras imponerse por marcador de 4-2 en la gran final, resultado que le permitió levantar el trofeo más importante de la temporada y escribir una nueva página dorada en la historia del torneo.

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Desde el arranque del encuentro, ambos equipos mostraron determinación para quedarse con la victoria. La posesión del balón fue disputada en cada sector de la cancha y las llegadas de peligro se presentaron en ambas porterías, generando un ambiente de expectativa entre los asistentes que se dieron cita para presenciar el duelo decisivo.

Sin embargo, la contundencia ofensiva de Monarquía terminó marcando la diferencia. El cuadro campeón aprovechó de mejor manera las oportunidades creadas al frente y encontró los espacios necesarios para construir una ventaja que resultó definitiva en el desarrollo del compromiso.

RPBI, por su parte, nunca bajó los brazos. El subcampeón mantuvo la intensidad durante todo el partido y buscó acortar distancias en repetidas ocasiones. Su entrega y su capacidad competitiva quedaron reflejadas en una final en al que luchó hasta el último minuto, dejando una imagen positiva y confirmando su calidad como uno de los conjuntos más sólidos.

La obtención del título representa la recompensa al esfuerzo hecho por Monarquía a lo largo de toda la temporada. Jornada tras jornada, el equipo mostró regularidad, disciplina táctica y una destacada capacidad ofensiva que le permitieron posicionarse entre los principales candidatos al campeonato.

Goleador

Además del título colectivo, la ceremonia de premiación también reconoció a los futbolistas más destacados del certamen. Entre ellos sobresalió David Castillejos, atacante de Monarquía, quien se proclamó campeón goleador del Torneo Premier gracias a su efectividad frente al arco rival.

El delantero fue una de las piezas fundamentales en la conquista del campeonato, aportando anotaciones importantes durante toda la campaña y consolidándose como uno de los jugadores más determinantes de la temporada. Su capacidad para definir en momentos clave le permitió quedarse con el reconocimiento individual más importante para un atacante.