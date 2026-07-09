Montserrat Solís se lleva el oro

El Tae Kwon Do chiapaneco continúa cosechando importantes resultados, esta vez gracias al desempeño de Montserrat Solís Moreno, quien brilló en el Campeonato Nacional Selectivo Infantil y Cadetes G4 2026, asegurando con esto su incorporación a la selección mexicana que representará al país en el próximo Campeonato Mundial de Colombia.

El certamen, celebrado en Irapuato, Guanajuato, reunió a los mejores exponentes infantiles y cadetes del país, escenario en el que la chiapaneca demostró un alto nivel competitivo para conquistar la medalla de oro en la división cadetes femenil -59 kilogramos.

El camino hacia el título no fue sencillo. Desde su primer combate, Montserrat mostró seguridad, técnica y determinación al superar a la atleta de Chihuahua. Posteriormente dejó en el camino a una oponente del Estado de México para avanzar con paso firme en el certamen.

En la siguiente ronda volvió a imponer condiciones frente a su rival de la Ciudad de México, confirmando el gran momento deportivo que atraviesa. Ya instalada en las semifinales, derrotó a la representante de Veracruz para instalarse en la disputa por el oro.

Cierre

La gran final enfrentó a la chiapaneca con la atletas de Querétaro, combate en el que Montserrat volvió a mostrar su calidad sobre el tatami para quedarse con la victoria y subir a lo más alto del podio, resultado que le otorgó automáticamente el boleto para integrarse de la selección de México.

Con este logro, la representante de Chiapas formará parte de la concentración nacional junto a los mejores exponentes del país provenientes de entidades como Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guanajuato y Querétaro, iniciando su preparación con la mira puesta en el Campeonato Mundial que se celebrará en Colombia.

Escuela

Montserrat Solís Moreno pertenece al Instituto Americano de Tae Kwon Do Punto de Oro, escuela dirigida por la profesora Blanca Nataly Sánchez Constantino, cinta negra 4° Dan, afiliada a la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do, institución que ha sido pieza importante en su desarrollo deportivo.

Detrás del éxito de la joven atleta también destaca el respaldo permanente de su familia, que ha acompañado cada etapa de su formación, desde los entrenamientos diarios hasta las competencias nacionales, convirtiéndose en un soporte fundamental para alcanzar este importante objetivo.

Con una nueva página escrita en su carrera deportiva, Montserrat Solís Moreno se consolida como una de las máximas promesas del Tae Kwon Do chiapaneco y tendrá la oportunidad de portar los colores de México en una justa mundialista, llevando consigo el talento y el orgullo del deporte estatal.