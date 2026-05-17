Mordejai sueña con llegar al profesionalismo

Desde muy pequeño, Mordejai Yerajmiel Gálvez Hernández encontró en el Futbol una pasión que con el paso de los años se ha convertido en parte fundamental de su vida. Con apenas 13 años de edad, el jugador chiapaneco continúa construyendo su camino dentro del deporte, destacando por su carácter, su talento y su compromiso en el terreno de juego.

Sus primeros pasos con el balón los dio desde los 4 años en Bonampak FC, equipo con el que inició su proceso de formación y donde descubrió el gusto por competir y desarrollarse en el Futbol infantil. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, siempre respaldado por el trabajo, la disciplina y las ganas de superarse.

Trayectoria

Ha participado en importantes certámenes locales como TUX7, Tuchtlán y Futbol de Altura, los cuales le han permitido adquirir experiencia y mostrar sus cualidades futbolísticas ante distintos rivales.

A nivel nacional también ha tenido participaciones destacadas, disputando dos finales de la Copa Franja en Puebla y una en Xalapa, Veracruz, representando a la selección TUX7. Además, ha vivido experiencias fuera del estado en competencias como la Brazil Cup y torneos celebrados en Oaxaca.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en el año 2023, cuando obtuvo el reconocimiento como MVP de la Copa Franja en la categoría 2013, premio que lo distinguió como el mejor jugador del certamen gracias a su rendimiento dentro de la cancha. En ese mismo torneo consiguió el campeonato junto a Santos FC, consolidando una actuación memorable.

Con metas claras

Dentro del terreno de juego, Mordejai destaca por ser un futbolista versátil, capaz de desempeñarse como contención, central, lateral o extremo. Entre sus principales características sobresalen la velocidad, la potencia, la técnica, la garra y una gran pegada, cualidades que le permiten adaptarse a distintas posiciones y aportar constantemente a su equipo.

El joven jugador reconoce que gran parte de su crecimiento se debe al apoyo y las enseñanzas de los entrenadores que han formado parte de su proceso, asegurando que cada experiencia y cada camiseta defendida le han dejado aprendizajes importantes tanto dentro como fuera de la cancha.

Además del Futbol, practica Boxeo y hace trabajo físico en gimnasio, complementando su preparación deportiva, sin dejar de lado la escuela, aspecto que considera fundamental para su desarrollo personal.

Con la mirada puesta en el futuro, Mordejai tiene claro cuál es su principal objetivo: llegar al Futbol profesional. Para ello continúa trabajando diariamente en lo físico y mental, convencido de que el esfuerzo y la perseverancia serán claves para alcanzar ese