Muestran su poder en el Torneo del Jaguar 2.0

Con éxito se llevó a cabo el Torneo del Jaguar 2.0, campeonato internacional de Powerlifting que tuvo lugar en el gimnasio polifuncional del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), del parque del Oriente, en esta capital.

El campeonato organizado por Iris Herrera, representante en Chiapas de la Liga Mexicana de Powerlifting, reunió a un total de 62 atletas de diferentes edades y categorías para efectuar levantamientos de potencia en una doble jornada de electrizantes acciones.

Destacó la presencia de competidores internacionales, pues se dio cita una delegación de levantadores del vecino país de Guatemala, de manera adicional otras entidades de la República como Jalisco, Ciudad de México y de diferentes municipios de Chiapas como Berriozábal, Ocozocoautla, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

El certamen consideró las divisiones “Raw” y “Classic Raw”, que a su vez compitieron en las modalidades de “Powerlifting”, “Solo Bench” y “Deadlift”.

Buenas sensaciones

Herrera recordó que esta disciplina busca mostrar la fuerza máxima de cada exponente en diferentes tipos de levantamientos, sobresaliendo en esta edición para actuación de las representantes del sector femenil que lucieron con su poder, así como los jóvenes de la división junior y sobre todo los de la modalidad para personas con discapacidad, quienes tuvieron su competencia de “Parapowerlifting”.

“La verdad es que la plataforma ha sido increíble, los chicos se han sentido muy cómodos en el área de calentamiento y realmente estamos muy agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido”, resaltó la organizadora.

Buenos comentarios

Herrera agradeció los comentarios positivos del público y sobre todo los que recibió el jurado calificador procedente de la Ciudad de México (CDMX), al contar en la capital chiapaneca con una plataforma de calidad mundial, espacios adecuados para calentar y la tarima central, además de transmitir el evento en vivo.

Finalmente, es oportuno mencionar que la premiación consistió en medallas a los tres primeros lugares de cada categoría, trofeos a los absolutos de cada división y al tanque (femenil y varonil), así como al mejor puntaje de cada rama se le pagará la inscripción al “Meet of the Americas”, certamen a celebrarse en el mes de agosto en la capital del país.