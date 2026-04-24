Mustangs y Pamboleras imponen condiciones

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una jornada llena de intensidad en el campo de la Unicach, donde los escuadrones de Mustangs y Pamboleras marcaron el paso y se erigieron como los grandes protagonistas.

En la categoría TNT mixta, Cañoneros firmó una actuación arrollados al vencer por 32-0 a Pollitos FC, mientras que Mustangs superó por 14-6 a MG Team. En torneo Open Femenil, Pamboleras mantuvo su paso perfecto con triunfo de 30-12 sobre Toxic, en tanto que South Crew se impuso por 24-6 ante Borregas.

Otros resultados

El Open Mixto ofreció gran actividad, con Big D destacando tras derrotar por 20-13 a Toros y luego por 26-0 a Tucanes Enlef. Por otra parte, MG Team venció con autoridad por 24-0 a Diablitos, y Toxic logró una cerrada victoria de 8-7 frente a Toros Jr. Además, Mustangs protagonizó la exhibición más contundente con un aplastante 50-0 sobre Power Puff.

En cuanto al torneo Open Varonil, Toros superó por 30-13 a Alquimistas, y Mustangs volvió a lucirse con un claro triunfo por “score” de 36-6 ante Baby Rich. De esta manera, la competencia mantiene un alto nivel, con equipos que no solo suman victorias, sino que también empiezan a marcar el rumbo de la postemporada.