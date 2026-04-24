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DeportesFútbol

Mustangs y Pamboleras imponen condiciones

Abril 24 del 2026
Pamboleras mantiene paso perfecto tras otra victoria, consolidándose como uno de los equipos más fuertes. Cortesía
Pamboleras mantiene paso perfecto tras otra victoria, consolidándose como uno de los equipos más fuertes. Cortesía

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una jornada llena de intensidad en el campo de la Unicach, donde los escuadrones de Mustangs y Pamboleras marcaron el paso y se erigieron como los grandes protagonistas.

En la categoría TNT mixta, Cañoneros firmó una actuación arrollados al vencer por 32-0 a Pollitos FC, mientras que Mustangs superó por 14-6 a MG Team. En torneo Open Femenil, Pamboleras mantuvo su paso perfecto con triunfo de 30-12 sobre Toxic, en tanto que South Crew se impuso por 24-6 ante Borregas.

Otros resultados

El Open Mixto ofreció gran actividad, con Big D destacando tras derrotar por 20-13 a Toros y luego por 26-0 a Tucanes Enlef. Por otra parte, MG Team venció con autoridad por 24-0 a Diablitos, y Toxic logró una cerrada victoria de 8-7 frente a Toros Jr. Además, Mustangs protagonizó la exhibición más contundente con un aplastante 50-0 sobre Power Puff.

En cuanto al torneo Open Varonil, Toros superó por 30-13 a Alquimistas, y Mustangs volvió a lucirse con un claro triunfo por “score” de 36-6 ante Baby Rich. De esta manera, la competencia mantiene un alto nivel, con equipos que no solo suman victorias, sino que también empiezan a marcar el rumbo de la postemporada.

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