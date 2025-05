Mustangs y Unicach se lucen en Liga Uniflag

La semana 7 de la Liga Uniflag dejó varias sorpresas, partidos de alto voltaje y un par de equipos que levantaron la mano para meterse en la conversación rumbo a la postemporada.

En el Torneo Silver Mixto, los Mustangs vivieron una jornada perfecta con dos victorias clave. Primero blanquearon a Dolphins Glam (22-0) y más tarde vencieron 18-6 a Tigres UP, resultado que les permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos, con 4 triunfos en 6 encuentros y una diferencia de +13.

Quien también dejó huella fue Unicach, que aplastó 29-7 a Alquimistas y escaló a la quinta posición general 3 victorias y una diferencia de +18. En cambio, Alquimistas sigue sin ganar y ocupa el último lugar de la clasificación.

Otro que sigue sumando es Dolphins Crew, que superó por 13-6 a Storm Flag para alcanzar un récord de 4 triunfos y una sola derrota, colocándose en el tercer puesto. Mientras tanto, Tigres de la Universidad Politécnica UP dividió resultados en su doble jornada: primero golearon por 28-0 a Diablitos, pero después tropezaron ante Mustangs.

Torneo femenil

En el Torneo Silver Femenil, Unicach también fue protagonista al imponerse por 18-0 sobre Dolphins Teens, resultado que les permite colocarse en la cuarta posición con 3 victorias, 3 empates y una diferencia de +21. En el otro compromiso de la jornada, Dolphins Youth le quitó el invicto a Toxic en un emocionante duelo que terminó 13-9, y con ello ambas escuadras comparten la cima con marca idéntica de 6 triunfos y un descalabro. La diferencia de puntos favorece a Toxic con +77, frente a los +48 de Youth.

La pelea en el sector femenil se pone más intensa debido a que el equipo Wildcats causó baja de la competencia, por lo que, rumbo al cierre de la temporada regular, los espacios para postemporada estarán más peleados que nunca.

Afrontan la semana 8

Este sábado promete emociones fuertes en la semana 8 y el telón se abre a partir de las 4 de la tarde con un choque vital en el torneo femenil entre Charmanders y Toxic.

Las primeras acumulan 3 victorias en 6 partidos y la necesidad de sumar para no descolgarse en la pelea por la postemporada. Enfrente tendrán al superlíder, Toxic, que, pese a caer en la fecha pasada ante Dolphins Youth, sigue en la cima con récord de 6-1.

A la misma hora, pero en la rama mixta, Storm Flag chocará con Alquimistas. Ambos cuadros llegan sin triunfos en la temporada y este encuentro es su mejor oportunidad para romper la mala racha.

A las 5 de la tardes se juegan dos enfrentamientos con impacto directo en la parte alta del Mixto Silver. En el más importante, MG Team va contra Tigres UP, en un duelo directo por la cima. Los primeros son líderes con 4 victorias en 5 juegos y la mejor diferencia (+47), pero Tigres UP no se queda atrás: cuenta con récord de 4-2 y +35 de diferencia.

Además, Mustangs llegará motivado a su compromiso contra Diablitos, tras la doble victoria en la semana 7.