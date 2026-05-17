Nascar México celebra hoy La Poblana 75

Luego de una emocionante visita a Tulum, Quintana Roo, el serial de autos “stock” más importante de Latinoamérica, Nascar México Series, está listo para volver a uno de los lugares que encierran una gran parte de su historia para celebrar la cuarta fecha del calendario, el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla.

En esta ocasión bajo el título de La Poblana 75, representa un compromiso crucial para todos los competidores, al cumplirse con ella la mitad de la temporada regular, pudiendo marcar un claro paso hacia el “Chase”, donde empiezan a definirse a los aspirantes al título.

Por por primera ocasión en la temporada, Nascar México Series correrá en un formato de circuito, usando la configuración que combina el óvalo con una parte del trazado, formando una pista de 2 mil 590 metros de longitud.

La transmisión en vivo de la carrera será a través de Nascar México Series (Facebook y Youtube), así como en Escudería Telmex (Facebook y Youtube), Claro Sports y Tubi.

Ganadores históricos

Son dos los pilotos que han visto la victoria. Eloy Sebastián fue el más reciente vencedor, mientras en Challenge Series, Emiliano Richards se quedó con la bandera a cuadros; ambos, ganando por primera vez en su respectiva categoría.

En el balance histórico, tres son los volantes que se encuentran en la cima como los mayores vencedores en Puebla, cada uno con 4 triunfos, se trata de Rubén García Jr., Irwin Vences y Abraham Calderón, todos ellos en activo.