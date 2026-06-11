OEFA Chiapas vive una decisiva jornada

La Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA Chiapas) disputó la semana 3 de la Temporada Infantil 2026, con actividad en las categorías Jr. bantam y bantam, en las que seis escuadras dieron pasos importantes en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Acción en Jr. bantam

En la división Jr. bantam, Osos de Chiapas confirmó su gran momento en el estadio Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez, donde superó por 38-0 a Tuzas Real del Bosque. El equipo osezno mostró equilibrio en ambos lados del emparrillado, limitó las oportunidades del rival y conservó su paso invicto en la campaña, que ahora es de 3-0 y con la mejor diferencia de puntos (+110).

Por su parte, el escuadrón de Pretorianos respondió con autoridad en San Cristóbal de Las Casas al vencer por 38-0 a su similar de Atlas. El conjunto local impuso condiciones desde el inicio, respaldado por una defensiva dominante y una ofensiva efectiva, resultado que le permite mantenerse en la contienda dentro de la categoría al contar con dos victorias a cambio de solo una derrota.

Búhos de San Cristóbal, por su parte, mantuvo su marcha perfecta tras imponerse en espectacular duelo ante Guerreros Tuxtla, por “score” de 44-18. Aunque los capitalinos lograron sumar puntos y mover las cadenas, el representativo de los Altos de Chiapas marcó diferencia con una ofensiva explosiva que lo mantiene entre los protagonistas de la división, también con récord perfecto de 3-0 y diferencia de +56.

Resultados en bantam

En la otra categoría infantil en acción, Atlas ganó por paliza de 38-0 a Pretorianos en San Cristóbal de Las Casas. Los “titanes” combinaron una ofensiva contundente con una defensiva sin concesiones para conservar el invicto y fortalecer su liderato en bantam con récord de 3-0 y diferencia de +86 puntos.

La jornada destacó por la victoria de Redskins de Tabasco, que consiguió un triunfo de alto valor al derrotar por 34-16 a Osos en Tuxtla Gutiérrez. El equipo visitante aprovechó sus oportunidades, mostró contundencia en momentos clave y logró su primera conquista de la temporada de manera sorprendente.

Por su parte, Blue Team (Borregos) también tuvo una actuación sólida al vencer por 40-6 a Búhos de San Cristóbal en el Campo del Tecnológico de Monterrey, en esta capital. Los lanudos azules dominaron el partido de principio a fin y ratificaron su condición de contendientes en la parte alta de la clasificación con marca perfecta de 3-0 y +80.

Con estos resultados, la Temporada Infantil 2026 entra en una etapa cada vez más competitiva, en la que cada encuentro comienza a definir aspiraciones rumbo a la postemporada.