Panorama de ensueño para la Avech

La Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas (Avech) llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones del Hotel Acacia, donde presentó de manera oficial los logros recientes del Voleibol chiapaneco, destacando la obtención de una medalla histórica en los Juegos Nacionales Conade 2026, así como la proyección de nuevos talentos hacia procesos nacionales.

El evento reunió a representantes de medios de comunicación, invitados especiales, entrenadores y atletas, en un espacio que sirvió para dimensionar el crecimiento de esta disciplina en la entidad. En el mensaje de bienvenida, resaltaron la importancia de la difusión deportiva y el respaldo de la comunidad para fortalecer el desarrollo del Voleibol en Chiapas.

Presídium

En la presentación del presídium, encabezada por el presidente de la Avech, Ricardo Jiménez Diego, y el comisario José Edilberto Capito, se reconoció también la presencia de figuras clave en la formación de atletas, como los entrenadores Antonio Torreblanca Alfaro y Héctor Cruz Salazar, quienes han sido parte fundamental en el proceso que hoy rinde frutos.

Uno de los momentos más significativos fue la exposición del objetivo del evento, subrayando el desempeño de la selección Chiapas infantil menor varonil, que logró el subcampeonato nacional y la medalla de plata en los Juegos Nacionales Conade 2026. Este resultado representa un hecho sin precedentes en más de tres décadas de participación, consolidando el trabajo coordinado entre clubes formadores y la asociación estatal.

Posteriormente se hizo la presentación oficial de los integrantes del representativo chiapaneco, destacando el esfuerzo individual de cada jugador y su contribución al resultado colectivo. El acto cerró con un reconocimiento especial a los entrenadores por su compromiso en la formación integral de los atletas.

Preseleccionada

En el mismo tenor, se anunció la participación de la joven Maia Villalpando Oliva en el proceso de preselección nacional sub-17, quien ha sido convocada a concentraciones rumbo a competencias internacionales, reflejando el alcance y la proyección del Voleibol chiapaneco en escenarios de mayor nivel.

La conferencia también sirvió como plataforma para informar sobre la reestructuración interna de la Avech, enfocada en fortalecer la planeación y el desarrollo del Voleibol en la entidad, con miras a consolidar resultados a largo plazo.

Finalmente, el presidente de la asociación dirigió un mensaje en el que reafirmó el compromiso de continuar impulsando el talento local, para cerrar un evento que deja claro el momento positivo que vive esta disciplina en Chiapas.