“Pasos de Luz” ilumina Caña Hueca

Con una destacada participación de 250 corredores, se llevó a cabo la carrera pedestre con causa “Pasos de Luz” en el parque recreativo Caña Hueca, consolidándose como una actividad que combina el deporte con el sentido social, en un ambiente de convivencia familiar y compromiso comunitario.

Desde temprana hora, el punto de reunión comenzó a llenarse de atletas y familias completas que acudieron con entusiasmo para formar parte de esta iniciativa, la cual tuvo como principal objetivo promover la activación física, así como generar conciencia sobre la importancia de apoyar causas sociales a través del deporte.

Asistentes

El evento contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas Manuel Martínez, director del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), quien destacó la relevancia de impulsar este tipo de actividades que fortalecen el tejido social. Asimismo, se tuvo la participación de Gustavo Adolfo, enlace administrativo de Caña Hueca, quien respaldó la organización del evento y la logística del mismo.

Previo al arranque, los asistentes realizaron ejercicios de calentamiento, generando un ambiente de energía y motivación que se mantuvo durante todo el recorrido. La ruta se desarrolló dentro del circuito de Caña Hueca, permitiendo a los corredores disfrutar de un entorno natural, seguro y adecuado para la práctica del Atletismo.

A lo largo de la competencia, se pudo observar la diversidad de participantes, desde corredores experimentados hasta principiantes, así como niñas, niños y adultos mayores, todos unidos por una misma causa. Más allá de los tiempos y posiciones, el evento se distinguió por su carácter incluyente y su enfoque en la convivencia.

Logística

El recorrido transcurrió sin contratiempos, con puntos de hidratación estratégicamente ubicados y personal de apoyo pendiente del bienestar de los participantes, lo que permitió que la jornada se desarrollara en orden y con saldo positivo.

Al finalizar, los corredores cruzaron la meta entre aplausos y muestras de reconocimiento, reflejando el espíritu solidario que dio vida a la carrera. Muchos de los asistentes coincidieron en la importancia de seguir promoviendo este tipo de eventos que no solo benefician la salud física, sino que también generan un impacto positivo en la comunidad.

“Pasos de Luz” dejó claro que el deporte puede ser una herramienta poderosa para unir esfuerzos y causas, fomentando valores como la empatía, la participación y el trabajo en equipo, además de fortalecer la cultura del Atletismo en espacios públicos como Caña Hueca.