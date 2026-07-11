Paul Jourdain va por liderato en Speedfest

Volverán a encenderse los motores para Paul Jourdain, quien afrontará la quinta fecha de la Súper Copa Roshfrans 2026 como parte del Speedfest, los días 14 y 15 de agosto en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Tras el receso del campeonato Gran Turismo México, el piloto de Power Duck, Ciosa Autotodo, Kensa y Herdez regresa a la actividad con la posibilidad de tomar la cima del campeonato Gran Turismo México (GTM) Pro 1. Actualmente ocupa la segunda posición con 357 puntos, apenas uno detrás de Richards.

Jourdain llega motivado después de conquistar la segunda carrera disputada en León, resultado que confirmó el crecimiento del Andretti-Jourdain durante las fechas recientes. Ahora buscará mantener ese ritmo en el histórico trazado capitalino de 3.9 kilómetros.

La competencia corresponderá a los “heats” 9 y 10 del calendario regular. De acuerdo con la programación oficial, el viernes habrá dos prácticas y el mismo número de sesiones de calificación, mientras que las carreras se celebrarán el sábado 15 de agosto.

La primera prueba arrancará a las 9:35 horas y la jornada concluirá a las 14:20 con la segunda carrera, programada a 40 minutos. Además del Automovilismo, el Speedfest ofrecerá música y actividades para toda la familia.