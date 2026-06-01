Pérez gana Torneo del 50 Aniversario

En una jornada llena de estrategia, audacia y adrenalina, el trebejista sancristobalense, Vicente Pérez López, conquistó el título de campeón del Torneo de Ajedrez 50 Aniversario Cuarto Poder Tu Diario Vivir.

El certamen promovido por esta casa editorial, bajo la organización de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), reunió a poco más de medio centenar de jugadores de diferentes categorías en el salón Pakal 1 del Hotel Eco City, en Tuxtla Gutiérrez, un escenario de regia categoría para dar cabida a la primera celebración oficial del diario fundado por don Conrado de la Cruz Jiménez (+) y la profesora María Morales Ruiz.

Un campeón de costa a costa

Vicente Pérez López hizo valer su calidad en el tablero desde su primera partida, en la que superó a Omar Salazar López, tomando impulso en la segunda ronda, en la que dio jaque mate a Alejandro Morales Flores.

Haciendo gala de su conocimiento del deporte-ciencia, el ajedrecista “coleto” sumó su tercera victoria en fila al superar a uno de los atletas de mayor prestigio en la sesión, Carlos Adiel Toledo Velázquez, para luego imponerse en la cuarta ronda a otro de los favoritos a la corona, Euclides Herrera Rojas.

En su quinta partida, se llevó la victoria sobre Miguel Ángel Gutiérrez González, rubricando su participación perfecta en el magno torneo, ganando la sexta ronda a Héctor Iván Moreno Samayoa, para así finalizar con seis puntos y en calidad de monarca invicto.

“La clave fue la constancia, además de que a mí me gusta y me motiva el Ajedrez, por eso siempre practico, a veces en los ratos libres y aunque no siempre entreno muchas horas, por el gusto del deporte y la constancia a veces se te dan los resultados”, expresó el flamante campeón.

Asimismo, agregó que ganar el certamen organizado por Cuarto Poder le llena de orgullo pues no es sencillo salir triunfante ante rivales de gran calidad como los que tuvo ahora.

“Me siento muy contento, muy feliz por haber logrado el triunfo de hoy, hice seis puntos de seis y eso todavía da mucha más alegría y motivación”, aseguró el representante del Club Torreón de San Cristóbal de las Casas.

Los más destacados

El segundo lugar del torneo fue para Miguel Ángel Gutiérrez González con cinco puntos, quien derrotó a Leiman Esaú Zúñiga Chacón, Valeria Torres López, Rodrigo Fernández Sánchez, Gonzalo del Carpio Gallegos y Alfredo de Jesús Pérez Ruiz.

En tercero terminó Rodrigo Fernández Sánchez y completando el Top-5 para entrar a la premiación también figuraron los jóvenes ajedrecistas, Héctor Moreno y Gonzalo del Carpio, en 4.° y 5.° lugar —respectivamente— todos ellos con 5 unidades.

De igual forma, se entregaron tres premios especiales por su desempeño en las seis rondas, siendo el de la Mejor Ajedrecista Femenil para Sayuri Zúñiga Chacón, quien sumó cuatro puntos y se ubicó en la posición 14 de la clasificación general; el Mejor Infantil fue Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, quien acumuló cuatro puntos y se colocó además dentro del Top-10 (en 10º lugar), confirmando el nivel que próximamente lo llevará a representar el Ajedrez infantil de México en el campeonato internacional de Colombia.

Y el Mejor Senior fue Silvestre Vázquez Pérez, quien consiguió tres puntos y culminó en el 26.º lugar general.

Al respecto, es oportuno señalar que las batallas sobre el tablero se disputaron en categoría libre, bajo el sistema suizo, con base en “rating” y con ritmo de juego de 10 minutos, más dos segundos de incremento por jugador.

Protocolo final

Tras concluir las acciones, desarrolladas a lo largo de cuatro horas de intensas partidas, que fueron supervisadas por el árbitro nacional, Edén López Martínez, se procedió a la ceremonia de premiación y clausura con la presencia de jugadores y algunos de sus familiares.

Maricarmen Vázquez Tondopó, en representación de esta casa editorial entregó la premiación en efectivo a los cinco primeros lugares absolutos y a los tres jugadores más destacados del certamen en categorías especiales, además de brindarles un mensaje de agradecimiento por su entusiasta participación.

“A nombre de Cuarto Poder que hoy está de fiesta y a ustedes que forman parte de esta alegría de celebrar 50 años de informar, a todos ustedes, los ajedrecistas que se reunieron esta tarde, gracias por mostrar a Chiapas el talento que hay.

A nombre de la maestra María Morales Ruiz y de la licenciada Ana María de la Cruz Morales, quienes dirigen esta casa editorial y de Don Conrado de la Cruz, fundador, se reconoce a quienes esta tarde hicieron Jaque Mate en este torneo”, expresó.

Para concluir, agradeció al doctor Edén López Martínez, en su calidad de vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas A. C., por el esfuerzo en la organización de este gran evento que engalana los festejos por los 50 años de Cuarto Poder.