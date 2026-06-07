Petroleros busca un triunfo ante Apaches

La acción dominical de la Liga Municipal de Softbol traerá consigo encuentros llenos de intensidad en el campo de pelota de Caña Hueca en la capital chiapaneca.

La actividad arrancará desde temprana hora con el juego Petroleros y Apaches, seguido por el choque entre Queens y Ámbar. Posteriormente se celebrarán los duelos entre Toros Salvajes y Caly, así como el compromiso entre Cardenales y Ocelotes, considerados partidos de gran relevancia para las aspiraciones de los equipos involucrados en la lucha por mejorar posiciones dentro de la clasificación.

La jornada concluirá con el enfrentamiento entre Liliana Carnicería y Reales, un compromiso que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la recta final de la competencia.

La directiva de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla indicó que monitoreará las condiciones meteorológicas durante las próximas horas para determinar si existen ajustes adicionales en la programación. Asimismo, invitó a jugadores y aficionados a mantenerse atentos a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización relacionada con los encuentros programados.

De esta forma la organización busca garantizar que cada partido se dispute en condiciones óptimas, permitiendo que el espectáculo deportivo se desarrolle con seguridad y con el nivel competitivo que caracteriza al principal campeonato de Softbol de la capital chiapaneca.