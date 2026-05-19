Plata histórica en Frontón de parejas

Chiapas continúa sumando resultados destacados en la Olimpiada Nacional Conade 2026 al conseguir una medalla de plata en la disciplina de Frontón, dentro de la modalidad de Frontenis dobles categoría juvenil A, en Irapuato, Guanajuato.

La presea fue obtenida por la pareja conformada por Diego Adrián Herrera Valdez y Mauricio Altunar Berrun, quienes tuvieron una destacada participación en las canchas Mario Vázquez Raña, dentro de la Unidad Deportiva Norte, avanzando con solidez en la fase preliminar tras imponerse por 15-5 a la representación de Ciudad de México.

Camino a la medalla

En la gran final, el dúo chiapaneco enfrentó a Aguascalientes en un duelo de alta exigencia, en el que pese a su esfuerzo y entrega fueron superados por marcador de 15-6, resultado que otorgó la presea de plata para la delegación de Chiapas.

De acuerdo con la Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas, que preside Oswaldo Domínguez Córdova, esto representa un logro histórico para el Frontenis chiapaneco en la categoría juvenil A varonil, ya que por primera vez una dupla del estado alcanza una medalla nacional en esta modalidad, consolidando el crecimiento de la disciplina en la entidad.

Ambos pelotaris mostraron garra, disciplina y alto nivel competitivo durante toda la competencia, destacando especialmente la actuación de Diego Herrera Valdez, quien suma ya una presea de oro y una de plata en esta justa, para convertirse en uno de los atletas más sobresalientes de la delegación.