Preparados para la Carrera del Donante Voluntario

Todo está listo para la celebración de la Primera Gran Carrera del Donante Voluntario, evento que se efectuará el domingo 14 de junio en Chiapa de Corzo y que busca promover a través de la actividad física la cultura de la donación altruista de sangre.

Faltando pocos días, los organizadores lanzaron un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta iniciativa impulsada por el Banco de Sangre Esperanza y el Club de Donadores Color Esperanza, organismos que trabajan de manera permanente en la concienciación sobre la importancia de donar sangre para salvar vidas.

La competencia tendrá como lema “Corre por una causa que salva vidas” y contempla una distancia de 5 kilómetros, con salida y meta en el parque central de Chiapa de Corzo. El disparo de salida está programado para las 7 de la mañana, esperando la participación de corredores recreativos, atletas experimentados y familias completas que deseen apoyar esta iniciativa.

Propósito

La convocatoria está abierta para las categorías libre varonil y libre femenil, con una cuota de recuperación de 150 pesos. Los participantes recibirán una playera conmemorativa, medalla oficial de finalista y número de corredor, además de formar parte de una actividad que busca generar conciencia social sobre la necesidad permanente de contar con reservas suficientes de sangre para atender emergencias y tratamientos médicos.

Los organizadores destacaron que cada inscripción representa un respaldo al mensaje de solidaridad que impulsa esta carrera, recordando que una sola donación puede beneficiar a varias personas que enfrentan diferentes problemas de salud.

La expectativa es reunir a decenas de participantes en una jornada que combinará deporte, convivencia y responsabilidad social en uno de los municipios con mayor tradición cultural de Chiapas.

Las personas interesadas en participar aún se pueden registrar, comunicándose con los organizadores para asegurar su lugar en esta primera edición que pretende consolidarse como una actividad anual dentro del calendario deportivo de la entidad.