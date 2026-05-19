Presentan 5ª edición de la Copa Chiapas

La capital chiapaneca volverá a convertirse en el epicentro del Futbol formativo con la quinta edición de la Copa Chiapas, torneo que fue presentado oficialmente en conferencia de prensa y que reunirá a delegaciones de distintos estados del país, del 16 al 20 de julio, teniendo como sede principal las instalaciones de Caña Hueca.

El anuncio contó con la presencia de Carlos Juárez, organizador del evento, además de autoridades deportivas estatales y municipales, así como representantes de patrocinadores que respaldarán una de las competencias infantiles y juveniles más importantes del sureste mexicano.

Confirmados

En la presentación informaron que esta nueva edición cuenta con 78 equipos confirmados hasta el momento, aunque se espera alcanzar una participación cercana a los 200 clubes provenientes de diferentes entidades del país.

Entre los estados confirmados destacan Chiapas, Veracruz y Oaxaca, aunque los organizadores señalaron que continúan las gestiones y registros para ampliar el número de delegaciones participantes, fortaleciendo así el nivel competitivo y el alcance nacional de la justa deportiva.

“La Copa Chiapas sigue creciendo año con año y queremos que esta quinta edición sea la mejor de todas, tanto en organización como en participación”, destacó Carlos Juárez en la conferencia de prensa.

La Copa Chiapas 2026 tendrá actividad en múltiples categorías, abarcando desde divisiones infantiles hasta juveniles, permitiendo que cientos de jugadores tengan la oportunidad de competir en un escenario que año con año ha ganado prestigio dentro del Futbol amateur y de formación.

De acuerdo con la información proporcionada en la presentación, las categorías convocadas serán para futbolistas nacidos entre los años 2003 y 2020, lo que permitirá una amplia participación de academias, escuelas y clubes deportivos de diferentes municipios y estados invitados.

Expectativa

Las instalaciones de Caña Hueca albergarán la mayoría de los encuentros, consolidándose nuevamente como el corazón de este certamen, gracias a su infraestructura y su tradición deportiva en la capital chiapaneca.

Carlos Juárez destacó que la intención de esta quinta edición es continuar impulsando el desarrollo del Futbol en la entidad y brindar espacios de convivencia, competencia y proyección para los jóvenes talentos del sureste mexicano.

La edición 2026 espera superar las cifras registradas en años anteriores, tanto en número de equipos como en asistentes, por lo que ya se trabaja en la logística y la organización de canchas, arbitraje, hospedaje y atención para los clubes visitantes.