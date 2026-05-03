Presentan Estatal y Congreso Charro 2026

Con la mira puesta en el proceso clasificatorio rumbo al Campeonato Nacional a celebrarse en San Luis Potosí, fue presentado de manera oficial el LXI Congreso y Campeonato Estatal Charro, así como el XXXII Campeonato Estatal de Escaramuzas 2026, que se llevarán a cabo del 12 al 17 de mayo en el lienzo Charros de la Capital, en Tuxtla Gutiérrez.

Durante la presentación, autoridades de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, A. C., dieron a conocer los pormenores de una de las competencias más importantes del calendario, la cual reunirá a un total de 42 equipos en la rama varonil —33 en categoría libre y cinco infantiles—, además de siete conjuntos infantiles, consolidando así una nutrida participación que refleja el crecimiento de esta disciplina en la entidad.

Homenaje

El evento rendirá homenaje a José María López Rivera y contará también con la participación de escaramuzas provenientes de varios municipios del estado, entre estos Ocosingo, Villaflores, Cintalapa, Tuxtla, Comitán y Ocozocoautla, quienes buscarán destacar en la modalidad femenil.

Se informó que las acciones arrancará formalmente el martes 12 de mayo a las 12:00 horas, con un programa que contempla tres charreadas diarias, mientras que el último día únicamente se desarrollarán dos, correspondientes a las finales. En cuanto al sistema de competencia, tras la etapa eliminatoria avanzarán los nueve mejores equipos a semifinales, de donde surgirán los tres finalistas que disputarán el título estatal.

Cabe destacar que este campeonato representa la primera fase del proceso selectivo, ya que la segunda etapa se desarrollará del 1 al 5 de julio en Comitán. De la sumatoria de resultados, los mejores promedios permitirán que cuatro escuadrones charros obtengan su boleto directo al Nacional, mientras que en el caso de las escaramuzas, únicamente avanzará aquella que supere la barrera de los 290 puntos.

Autoridades

La presentación estuvo encabezada por Carlos Bermúdez Albores, presidente de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, acompañado por Fabiola Culebro, coordinadora estatal de escaramuzas; Carlos Pastrana, presidente de la Asociación de Charros de Tuxtla, y Sergio Granda, titular de la Asociación de Rancho El Fénix, quienes coincidieron en la relevancia de este certamen para fortalecer la tradición charra en Chiapas.

En su intervención, Bermúdez subrayó la importancia del campeonato como plataforma para el desarrollo del talento local. “Este estatal no solo define a los equipos que nos representarán a nivel nacional, también es una oportunidad para seguir fortaleciendo la Charrería en Chiapas, impulsar a las nuevas generaciones y mantener vivas nuestras tradiciones”, señaló el dirigente.

Finalmente, se informó que el domingo 17 de mayo se llevará a cabo la gran final, en la que además de definir a los campeones estatales, se disputará el denominado Campeón de Campeones en las categorías AA y AAA, cerrando así una intensa semana de actividad en el lienzo capitalino.