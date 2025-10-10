Presentan la Copa Telmex Femenil

Con el objetivo de lograr su clasificación al nacional de la Copa Telmex Femenil —a celebrarse del 26 de octubre al 1 de noviembre, en León, Guanajuato—, siete escuadras chiapanecas disputarán el único boleto en juego este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, José Isabel Tacías Gallegos, presidente de la Asociación de Futbol de Chiapas, A. C. (Afuchac), dio los detalles técnicos del campeonato, en el cual participan siete equipos divididos en dos grupos: Mapastepec, Santa Fe FC y Pavones quedaron integrados en el A; en tanto que Pijijiapan, Santander FC, Ocelotes y Tijuana se enfrentan en el grupo B.

Explicó que se jugarán tres jornadas y pasarán los primeros dos de cada grupo, que disputarán semifinales el sábado por la tarde, y la final el domingo por la mañana, en sedes por definir.

Explicó que el cuadro campeón asistirá al nacional de la Copa Telmex, del 26 de octubre al 1 de noviembre en León, Guanajuato, cubriendo su hospedaje, alimentación y uniformes, mientras que el equipo que califique deberá costear su traslado.

Los partidos —remarcó— se jugarán en las canchas que pudieron conseguir en la capital chiapaneca, lo cual representó una problemática para la Afuchac, por lo que estaría solicitando el apoyo de las autoridades locales para en un futuro contar con más instalaciones deportivas, pues lograron acomodarse en la Unidad Deportiva de Patria Nueva y el campo de Jaguares FC, además del Isstech.

Asimismo, el directivo hizo entrega de uniformes a los equipos participantes durante el acto en el cual estuvo acompañado por Arturo Oliveri Pérez Albores y Sergio Hernández Cabrera, jurídico, representantes de la Asociación Asociación Deportiva Múltiple Caña Hueca (ADMC), así como por Ernesto Treviño Martínez y Ana Leybi Zuarth, representantes de la Unach.