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Presentan la Rodada Ciclista 2026

Mayo 19 del 2026
En conferencia de prensa, integrantes del comité organizador dieron detalles de la Rodada Ciclista en Honor de la Santísima Trinidad. Alan Pola/CP
En conferencia de prensa, integrantes del comité organizador dieron detalles de la Rodada Ciclista en Honor de la Santísima Trinidad. Alan Pola/CP

En conferencia de prensa fue presentada oficialmente la Rodada Ciclista en Honor de la Santísima Trinidad, actividad deportiva y recreativa que se desarrollará el próximo 31 de mayo en Tuxtla Gutiérrez y que espera reunir a decenas de participantes en un ambiente familiar y de convivencia.

La presentación estuvo encabezada por el presbítero Marcelo Viza Guillén, párroco de la Santísima Trinidad; Lorena Sánchez Rincón, representante de la Coordinadora de Comunión; Candelaria Gutiérrez López, presidenta del Patronato de Festejo 2026; y Francisco Eduardo Hernández Estrada, coordinador de la rodada.

En el encuentro con medios de comunicación dieron a conocer los detalles de este recorrido, el cual tendrá como punto de salida el atrio de la Parroquia Santísima Trinidad, a las 6 de la mañana, contemplando una distancia de 6 kilómetros por diversas calles de la capital chiapaneca.

Propósito

Los organizadores señalaron que la rodada tiene como objetivo fomentar la convivencia, la activación física y la unión entre familias y amantes del Ciclismo, en el marco de las festividades de la Santísima Trinidad.

Asimismo, informaron que podrán participar ciclistas con bicicletas tipo montaña, “sport” o turismo, en buen estado, tanto en la rama femenil como en la varonil, en categorías de niveles medio y avanzado para mayores de edad.

El donativo de inscripción será de 50 pesos y los primeros 100 registrados recibirán una medalla conmemorativa. Además, todos los participantes contarán con seguridad vial, fotografía y apoyo de primeros auxilios durante el trayecto.

Francisco Eduardo Hernández Estrada destacó que esperan una buena respuesta de la comunidad ciclista de Tuxtla Gutiérrez y municipios cercanos, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta actividad recreativa y deportiva.

Las inscripciones siguen abiertas, directamente en las oficinas de la Parroquia Santísima Trinidad, así como por los medios de contacto proporcionados por el comité organizador.

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