Presentan la Rodada Ciclista 2026

En conferencia de prensa fue presentada oficialmente la Rodada Ciclista en Honor de la Santísima Trinidad, actividad deportiva y recreativa que se desarrollará el próximo 31 de mayo en Tuxtla Gutiérrez y que espera reunir a decenas de participantes en un ambiente familiar y de convivencia.

La presentación estuvo encabezada por el presbítero Marcelo Viza Guillén, párroco de la Santísima Trinidad; Lorena Sánchez Rincón, representante de la Coordinadora de Comunión; Candelaria Gutiérrez López, presidenta del Patronato de Festejo 2026; y Francisco Eduardo Hernández Estrada, coordinador de la rodada.

En el encuentro con medios de comunicación dieron a conocer los detalles de este recorrido, el cual tendrá como punto de salida el atrio de la Parroquia Santísima Trinidad, a las 6 de la mañana, contemplando una distancia de 6 kilómetros por diversas calles de la capital chiapaneca.

Propósito

Los organizadores señalaron que la rodada tiene como objetivo fomentar la convivencia, la activación física y la unión entre familias y amantes del Ciclismo, en el marco de las festividades de la Santísima Trinidad.

Asimismo, informaron que podrán participar ciclistas con bicicletas tipo montaña, “sport” o turismo, en buen estado, tanto en la rama femenil como en la varonil, en categorías de niveles medio y avanzado para mayores de edad.

El donativo de inscripción será de 50 pesos y los primeros 100 registrados recibirán una medalla conmemorativa. Además, todos los participantes contarán con seguridad vial, fotografía y apoyo de primeros auxilios durante el trayecto.

Francisco Eduardo Hernández Estrada destacó que esperan una buena respuesta de la comunidad ciclista de Tuxtla Gutiérrez y municipios cercanos, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta actividad recreativa y deportiva.

Las inscripciones siguen abiertas, directamente en las oficinas de la Parroquia Santísima Trinidad, así como por los medios de contacto proporcionados por el comité organizador.