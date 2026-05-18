Pumas pasa a la final y va contra Cruz Azul

La espera terminó. Después de dos series apasionantes de semifinales, ya está definida la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y no podría haber un mejor escenario: Pumas y Cruz Azul se enfrentarán por el título de campeón.

Por tercera vez en su historia, dos de los cuatro equipos más grandes y populares del país definirán al campeón del futbol mexicano.

La primera vez fue en la temporada 1978-79 y los celestes fueron los campeones. La temporada siguiente, en la 1980-81, los universitarios se vengaron y se coronaron en el último partido de Hugo Sánchez en México.

Para llegar a la final, Pumas, que terminó como líder del torneo regular, eliminó al América y a los Tuzos del Pachuca en Liguilla, haciendo pesar el estadio Olímpico Universitario, donde se jugará también la gran final de vuelta.

En el partido ante los Tuzos, lograron la única anotación del partido, un golazo, de la pierna de Jordán Carrillo de tiro libre directo, donde el jugador la mandó a guardar al ángulo superior izquierdo al minuto 56.

Última vez campeón

La última vez que Pumas UNAM avanzó a una final de la Liga MX fue en el torneo Guardianes 2020 (Apertura 2020), misma que perdieron 3-1 ante La Fiera de León.

Y, la última ocasión que en los televisores de los hogares mexicanos se escuchó un “Pumas es campeón” fue en un lejano 22 de mayo de 2011. En aquel entonces, el séptimo campeonato llegó al Estadio Olímpico Universitario. El mediocampista Israel Castro levantó el trofeo del Clausura 2011 y le entregó a la afición auriazul una última alegría. Antes de que iniciara una sequía de casi quince años en la Liga MX.

En aquel entonces, los goles de Javier Cortés y Francisco Palencia rompieron los sueños de los Monarcas de Morelia con un marcador de (3)2-1(2) que se selló bajo el intenso sol de Ciudad Universitaria.

Poderosa Máquina

Por su parte, la Máquina dejó en el camino al Atlas y a las Chivas. Hasta ahora, se desconoce si jugarán el partido de ida en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, o en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

En esta atractiva final, los entrenadores Efraín Juárez y Joel Huiqui buscarán sus primeros títulos como estrategas, mientras que Pumas y Cruz Azul buscarán su octavo y décimo campeonato respectivamente.