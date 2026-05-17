Pumas y Pachuca prometen cierre electrizante

El compromiso de ida disputado en el estadio Hidalgo dejó una ligera ventaja para los Tuzos, que lograron imponerse por 1-0 en un encuentro sumamente cerrado. Sin embargo, la diferencia mínima mantiene con vida a los universitarios, quienes tratarán de aprovechar su condición de local y la posición obtenida en la tabla general para remontar el panorama.

El conjunto auriazul sabe que cualquier empate en el marcador global le permitirá avanzar a la siguiente ronda, situación que incrementa todavía más la tensión de este compromiso. La afición felina espera que el equipo muestre una versión mucho más ofensiva y dinámica, luego de un primer partido en el que el planteamiento fue más conservador.

Expectativas

El estratega Efraín Juárez se mostró optimista tras la derrota en Hidalgo y aseguró que el equipo tiene capacidad suficiente para darle vuelta a la eliminatoria frente a su gente. Pumas confía en el respaldo de un estadio que históricamente pesa en instancias decisivas y donde la escuadra suele mostrar una intensidad distinta.

Por su parte, Pachuca llega con la tranquilidad de tener la ventaja, aunque consciente de que no puede especular. Los Tuzos han sido una de las ofensivas más contundentes del campeonato y buscarán hacer daño aprovechando la velocidad y profundidad de sus atacantes. El cuadro dirigido por Esteban Solari logró sacar diferencia en casa incluso tras quedarse con un hombre menos por la expulsión de Eduardo Bauermann, situación que evidenció la fortaleza anímica del plantel hidalguense.

La expectativa crece entre los aficionados, quienes esperan un duelo intenso, con emociones constantes y un ambiente espectacular en Ciudad Universitaria. Tanto Pumas como Pachuca llegan con estilos distintos, pero con el mismo objetivo: mantenerse con vida y acercarse al título del Futbol mexicano.