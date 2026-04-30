Racing de Veracruz pega primero en Tapachula

Racing de Veracruz dio un paso importante en su primera experiencia de Liguilla al imponerse por 1-0 ante Tapachula FC, en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Liguilla de Filiales de la Liga TDP, disputado en el estadio Olímpico de Tapachula.

Controló el partido

El conjunto jarocho mostró personalidad desde el arranque, buscando el control del balón y jugando en campo rival, mientras que los locales apostaron por un orden defensivo que equilibró el trámite del primer tiempo.

Con el paso de los minutos, el encuentro se tornó cerrado y de pocas concesiones de peligro, aunque César Uribe generó el primer aviso al minuto 16, en tanto que Erick Valdez respondió con una intervención clave al minuto 36 para evitar la caída de su arco.

En la recta final del primer tiempo, Iker Pulido intentó sorprender desde media distancia y Edson Padilla también generó peligro con una llegada por banda izquierda.

Cuando el partido parecía irse al descanso sin goles, César Uribe ejecutó un tiro libre que sorprendió al portero Manuel Martínez y puso en ventaja al Monstruo Morado 1-0.

Tapachula reajustó

En el complemento, el cuadro chiapaneco hizo ajustes en busca del empate, pero Racing de Veracruz mantuvo el orden táctico y la solidez defensiva, neutralizando los intentos locales.

El duelo se disputó principalmente en medio campo, con escasas oportunidades claras y un control inteligente del ritmo por parte del conjunto visitante, que supo manejar la ventaja mínima sin perder la concentración.

Ya en la recta final, el arquero Erick Valdez intervino con seguridad ante un cabezazo peligroso, mientras que el portero de Tapachula evitó el segundo gol en una acción de peligro generada por Derek Galindo.

El sábado es la definición

El partido de vuelta se disputará el próximo sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el estadio Gustavo Pacheco Villaseñor de Tuxtepec, donde Racing de Veracruz buscará sellar su pase a la siguiente ronda ante su afición.