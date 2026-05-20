Rancho El Refugio AFA domina la fase

Con autoridad, precisión y una destacada actuación colectiva, Rancho El Refugio AFA se convirtió en el mejor equipo de la primera fase del LVI Congreso y Campeonato Estatal Charro Chiapas José María López Rivera, certamen celebrado del 12 al 17 de mayo en el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, en Tuxtla Gutiérrez.

La escuadra chiapaneca, que además representa al estado dentro del Circuito Excelencia Charra 2026, finalizó en la cima de la clasificación general con una cosecha de 364 puntos, resultado que lo coloca como uno de los principales candidatos para obtener su boleto al Congreso y Campeonato Nacional Charro que se llevará a cabo en San Luis Potosí.

Equipos

El certamen reunió a 30 equipos de diferentes municipios de la entidad, durante cuatro intensos días de actividades, mostrando un elevado nivel competitivo en cada una de las faenas. El evento fue organizado por la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, encabezada por el PUA Carlos de Jesús Bermúdez Albores, y contó con el aval de la Federación Mexicana de Charrería.

Como anfitriona fungió la Asociación de Charros de Tuxtla, en coordinación con la Asociación Rancho El Fénix y el equipo Rancho El Laurel, que trabajaron para brindar un campeonato de gran nivel y mantener viva la tradición del deporte nacional por excelencia.

Campeón

Rancho El Refugio AFA marcó diferencia desde las primeras competencias gracias a la consistencia mostrada en cada una de sus ejecuciones. El trabajo coordinado de sus integrantes le permitió sumar puntos importantes en prácticamente todas las manganas, piales y suertes, consolidándose como el más sólido de esta primera etapa.

En el segundo puesto concluyó Murillo Ranch con 353 unidades, manteniéndose muy cerca de la cima y dejando abierta la pelea rumbo a la segunda fase. Rancho San Rafael también levantó la mano al finalizar con 345 bonos, mientras que Hacienda Santa Teresa cerró en el cuarto lugar con 315 puntos.

Otro de los conjuntos que lograron superar la barrera de las tres centenas fue Fraylescana R5 de Villaflores, equipo que también buscará mantenerse entre los mejores cuando llegue la etapa definitiva.

Uno de los resultados que más llamaron la atención fue el de Rancho El Laurel, actual campeón estatal 2025, que vivió una complicada primera ronda y terminó en la sexta posición con 278 unidades. La escuadra campeona está obligada a mejorar considerablemente en la segunda fase si desea mantener aspiraciones de clasificar al nacional.

El panorama para Rancho El Laurel luce complicado, ya que además de conseguir una actuación casi perfecta en julio, también dependerá de que algunos de los equipos que actualmente ocupan los primeros lugares no logren mantener su ritmo competitivo.

La segunda fase del campeonato se disputará del 2 al 5 de julio. Al concluir ambas etapas se sumarán las puntuaciones obtenidas para definir al campeón estatal y repartir los cuatro boletos disponibles rumbo al Nacional de San Luis Potosí.