Rancho El Refugio AFA se corona campeón

La Charrería chiapaneca definió a sus mejores representantes para la temporada 2026 con la conclusión del LVI Congreso y Campeonato Estatal Charro José María López Rivera, que coronó a Rancho El Refugio AFA como nuevo monarca estatal tras firmar la mejor actuación de la competencia y asegurar su clasificación al Campeonato Nacional que se celebrará en San Luis Potosí.

El certamen, organizado por la Asociación de Charros de Tuxtla, encabezada por Carlos Pastrana de Alba, con el aval de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros que preside Carlos de Jesús Bermúdez Albores, se desarrolló del 3 al 5 de julio en el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, reuniendo a los mejores equipos del estado.

Dominio

Rancho El Refugio AFA confirmó su dominio al registrar 372 puntos durante su participación en la segunda fase del torneo, que sumados a los 364 obtenidos en la primera etapa le permitieron cerrar con un total de 736 unidades, suficientes para conquistar el campeonato estatal y convertirse en el representante principal de Chiapas rumbo al nacional.

El subcampeonato correspondió a Rancho San Rafael, que acumuló 633 puntos, mientras que Hacienda Santa Teresa finalizó en la tercera posición con 631 unidades. El cuarto boleto para la máxima justa del deporte nacional quedó en manos de Rancho El Laurel, que concluyó con 611, conformando así la delegación chiapaneca que competirá en tierras potosinas.

Entre las actividades del congreso también destacó la competencia de escaramuzas, en la que el conjunto Charra Tuchtlán logró proclamarse campeón estatal, resultado que le otorgó el derecho de representar a Chiapas en el Campeonato Nacional, consolidando el crecimiento de la rama femenil dentro de la Charrería estatal.

Premiación

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro, quien reconoció el nivel competitivo mostrado durante el campeonato y felicitó a los equipos clasificados por su esfuerzo y compromiso con el deporte nacional por excelencia.

Como parte de la agenda del dirigente federativo también se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes del gobierno del estado y autoridades de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, en la que se abordaron diversos temas relacionados con el fortalecimiento y desarrollo de esta disciplina en la entidad.

Con la conclusión del campeonato estatal, Chiapas definió oficialmente a sus representantes para el Campeonato Nacional de San Luis Potosí 2026, en el que Rancho El Refugio AFA buscará mantener el alto nivel mostrado durante la fase estatal y competir por los máximos honores de la Charrería mexicana.