Real Cuauhtémoc FC conquista el bicampeonato

La emoción, la intensidad y el dramatismo se vivieron en la cancha de Caña Hueca durante la gran final de la Liga Premier Tuxtla. El conjunto de Real Cuauhtémoc FC escribió una nueva página dorada en su historia al proclamarse bicampeón del certamen tras derrotar por 3-2 al Atlético Montana en un duelo lleno de pasión y grandes momentos.

Ante una gran entrada de aficionados, ambos equipos salieron decididos a quedarse con el campeonato. El encuentro tuvo un ritmo dinámico, disputado en cada sector del terreno de juego y con constantes llegadas de peligro que mantuvieron al público al filo del asiento.

Primer tanto

El encargado de abrir el marcador fue Ruly Montoya, al minuto 22, luego de aprovechar una jugada ofensiva que permitió adelantar al Real Cuauhtémoc FC y dar tranquilidad parcial a su escuadra. Sin embargo, Atlético Montana nunca dejó de competir y mantuvo la presión durante buena parte del compromiso.

La figura de la noche terminó siendo Melquiades Ocaña, conocido como “El Príncipe de la Shanká”, quien apareció en el momento más importante para convertirse en el héroe del partido. El atacante firmó un doblete al anotar en los minutos 67 y 75, goles que fueron fundamentales para inclinar la balanza a favor del conjunto campeón.

Cuando parecía que el encuentro estaba definido, Atlético Montana reaccionó con determinación y encontró respuesta gracias a Sergio García, quien descontó al minuto 70 y volvió a aparecer al 79, acercando peligrosamente a su equipo en la recta final.

Los últimos minutos fueron de máxima tensión, con Montana buscando desesperadamente el empate y Real Cuauhtémoc defendiendo cada balón con intensidad para conservar la ventaja. La polémica también apareció en ciertos lapsos del compromiso, aumentando el dramatismo de un desenlace que tuvo absolutamente de todo.

Otro de los aspectos destacados de la gran final fue el desempeño de los guardametas Emanuel Flores, “Macaco”, y Tadeo Méndez, “El Loro”, quienes a lo largo del torneo mostraron seguridad, liderazgo y reflejos importantes bajo los tres postes. Ambos arqueros fueron piezas fundamentales para que Real Cuauhtémoc llegara nuevamente a una instancia definitiva y lograra conquistar el bicampeonato.

Con el silbatazo final llegó el estallido de alegría para los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados del Real Cuauhtémoc FC, escuadra que volvió a demostrar su jerarquía dentro de la Liga Premier Tuxtla y que suma un nuevo campeonato a sus vitrinas.