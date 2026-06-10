Real Madrid ofrece 150 mde por Julián Álvarez

El Real Madrid sacudió el mercado de fichajes al anunciar que presentó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid. A través de un comunicado oficial, la institución blanca confirmó que tuvo un acercamiento formal con el conjunto colchonero, buscando negociar los derechos federativos del jugador.

La cifra propuesta colocaba la operación entre las más altas del mercado reciente, evidenciando la apuesta del Real Madrid por reforzar su ofensiva con talento joven y de proyección internacional.

Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid no tardó en llegar. Tras analizar la propuesta, la directiva rojiblanca agradeció el interés mostrado por su rival, pero rechazó la oferta, dejando claro que la salida de Julián Álvarez únicamente se daría mediante el pago de su cláusula de rescisión.

El gesto del Atlético también dejó en evidencia la firme postura del club por mantener a una de sus piezas clave, en un contexto en donde el delantero argentino se ha consolidado como un referente en el esquema del equipo.