Reconocen trayectoria de Jorge Jiménez

El juez nacional e internacional chiapaneco Jorge Jiménez Argüello fue reconocido con medalla y certificado especial por la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, que preside Rafael Santonja.

El acto se llevó a cabo en el marco del Congreso Panamericano de Fisicoculturismo y Fitness 2026, efectuado en las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), en la Ciudad de México, donde se dieron cita representantes nacionales e internacionales.

Reunión

El encuentro fue organizado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, que preside Francisco Cabezas Gutiérrez, con el aval de la organización internacional, contando con la presencia de representantes de las federaciones de Argentina, Aruba, Barbados, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

Además, se dieron cita presidentes de asociaciones estatales, jueces, entrenadores y atletas de diferentes entidades de la República Mexicana. Al respecto, Jiménez Argüello se congratuló por esta distinción y remarcó que el congreso permitió fortalecer la capacitación de los asistentes mediante ponencias enfocadas en la actualización, la formación y el desarrollo del Fisicoculturismo y el Fitness, tanto a nivel nacional como internacional.

Junto a Jiménez Argüello se dieron cita Juan Gabriel Díaz Jiménez y Jorge Alejandro Jiménez Romero, integrantes de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas.