Respuesta favorable para el Estatal 2026

Con una destacada participación de atletas provenientes de distintos municipios de la entidad, se llevó a cabo el Campeonato Estatal de Kickboxing 2026, que reunió a más de 150 competidores en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado Chiapas y sirvió como una importante plataforma de desarrollo y fogueo para practicantes de todas las edades.

Academias

La competencia contó con la presencia de academias y escuelas representativas de Frontera Comalapa, Ocosingo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, reflejando el crecimiento que ha tenido esta disciplina en diferentes regiones del estado.

Desde temprana hora, los participantes se dieron cita para formar parte de una intensa jornada deportiva en la que se desarrollaron combates y exhibiciones en diversas categorías. Uno de los aspectos más destacados fue la inclusión de las divisiones infantiles y de iniciación, ya que de esta forma los atletas más pequeños pudieron demostrar sus avances en un entorno competitivo seguro y adaptado a su nivel de experiencia.

Al respecto, Alfredo Custodio Alvarado, coordinador de la Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas (Akibech), subrayó la importancia de seguir impulsando actividades de este tipo para fortalecer la base deportiva de la especialidad.

El dirigente explicó que el campeonato permitió promover modalidades enfocadas en el aprendizaje progresivo de los competidores más jóvenes, incluyendo ejercicios de motricidad, iniciación, combates sin contacto al rostro y enfrentamientos con golpes controlados. Estas dinámicas tienen como finalidad fomentar la participación de nuevos alumnos y brindar herramientas para una formación adecuada dentro del Kickboxing.

Acciones

El evento contempló competencias en las modalidades de tatami, con combates de Point Fighting, Light Contact y Kick Light, además de las pruebas en ring correspondientes a Full Contact, Low Kick y K1 Style, permitiendo que exponentes con distintos niveles de experiencia encontraran espacios para competir.

Durante toda la jornada se vivieron enfrentamientos de gran intensidad, mostrando el avance técnico de los practicantes y el trabajo que entrenadores y academias han hecho en los últimos meses. Padres de familia, compañeros de equipo y aficionados también se dieron cita para respaldar a los competidores, generando un ambiente de entusiasmo y compañerismo.

Al finalizar las actividades se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que los participantes más destacados recibieron medallas como reconocimiento a su desempeño. La organización resaltó la disciplina y el compromiso mostrados por los atletas, quienes aprovecharon cada combate como una oportunidad para adquirir experiencia rumbo a futuros certámenes.

Los responsables del evento señalaron que este tipo de campeonatos forman parte de un proceso permanente de desarrollo deportivo, por lo que continuarán programando fogueos, entrenamientos y concentraciones que permitan elevar el nivel competitivo de los representantes chiapanecos.

La respuesta obtenida en esta edición confirma el crecimiento sostenido del Kickboxing en la entidad y fortalece las expectativas para los próximos procesos selectivos, mediante los cuales varios de los participantes buscarán representar a Chiapas en competencias de carácter regional o nacional.