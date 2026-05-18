Reviven la pasión en el Víctor Manuel Reyna

El estadio Víctor Manuel Reyna volvió a vivir una auténtica fiesta futbolera la noche del sábado con la realización del esperado Duelo de Leyendas entre Jaguares de Chiapas y América, encuentro que reunió a más de seis mil aficionados que disfrutaron de una velada cargada de nostalgia, emociones y grandes recuerdos del Futbol mexicano.

Desde horas antes del silbatazo inicial, cientos de familias comenzaron a arribar al inmueble para reencontrarse con figuras que marcaron una época tanto en el cuadro chiapaneco como en las Águilas del América. El ambiente fue completamente festivo, con aficionados portando camisetas históricas, tomándose fotografías y recordando momentos inolvidables de ambos clubes.

El compromiso no decepcionó y terminó ofreciendo un espectáculo lleno de intensidad, goles y calidad dentro del terreno de juego. El conjunto de las Leyendas de Jaguares de Chiapas logró quedarse con la victoria por marcador de 3-2 sobre las Leyendas del América, en un duelo que mantuvo emocionado al público hasta los últimos minutos.

El primer gol del encuentro llegó por conducto de Francisco Torres, quien aprovechó un espacio dentro del área para adelantar al conjunto americanista y desatar los aplausos de los seguidores azulcremas presentes en el estadio. Sin embargo, Jaguares reaccionó rápidamente y encontró el empate gracias a Orlando Hidalgo, quien definió de buena forma para devolverle la alegría a la afición chiapaneca.

La intensidad continuó en la segunda mitad con llegadas constantes en ambas porterías. Aarón Padilla volvió a poner arriba al América con una anotación que reflejó la experiencia y calidad de los exjugadores azulcremas. Minutos más tarde apareció uno de los momentos más emotivos de la noche cuando Salvador Cabañas se hizo presente en el marcador para igualar nuevamente el encuentro y provocar una ovación generalizada por parte de los asistentes.

Cuando parecía que el duelo terminaría empatado, Orlando Hidalgo apareció nuevamente para firmar su doblete y decretar el 3-2 definitivo en favor de las leyendas locales, cerrando así una noche inolvidable para los amantes del Futbol.

El evento reunió a importantes figuras que dejaron huella en el balompié mexicano. Por parte de Jaguares participaron elementos como Lucio Filomeno, Salvador Cabañas, Omar Monjaraz, José Damasceno “Tiba”, “Pando” Ramírez y Orlando Hidalgo, bajo la dirección técnica de Melvin Brown. Mientras tanto, América contó con nombres como Adrián Chávez, Paul Aguilar, Damián Álvarez, Aarón Padilla y Eduardo Vacas, dirigidos por Héctor Miguel Zelada.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió para reencontrar a la afición chiapaneca con varios de sus ídolos, recordando aquellos años en los que Jaguares protagonizaba grandes noches en el máximo circuito del Futbol mexicano. El Víctor Manuel Reyna volvió a vibrar con cánticos, aplausos y un ambiente familiar que convirtió el evento en una auténtica celebración deportiva.