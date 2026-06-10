Roberto Espinosa conquista Aguascalientes

Con una brillante remontada, Roberto “Bob” Espinosa pasó de la posición 17 a la victoria en la fecha 5 de Trucks México Series, logrando su segundo triunfo consecutivo para consolidarse como líder de la temporada 2026.

Bajo un cielo nublado y condiciones ideales para competir, la actividad arrancó con Gael Aguilar partiendo desde la “pole position”. El inicio estuvo cargado de emociones, con cuatro cambios de liderato antes del primer “stage”, mientras Espinosa comenzaba a construir una remontada sólida desde el fondo del pelotón.

La competencia transcurrió con gran intensidad y estrategia, destacando por su limpieza y el alto nivel de los pilotos. Una vez en la punta, el integrante de Dynamic Motorsports tuvo que resistir la constante presión de sus perseguidores, manteniéndose firme al frente del grupo.

A dos vueltas del final, una bandera amarilla reagrupó al contingente y preparó un cierre de alarido. En el rearranque, Espinosa defendió con éxito el liderato ante los ataques de Santiago Cruz y Sebastián Rodríguez. Sin embargo, la batalla por el podio terminó en contacto, dejando a Rodríguez sin posibilidades de subir al “victory lane” cuando peleaba por los puestos de honor.

La situación fue aprovechada por Gael Aguilar, quien consiguió el primer podio de su trayectoria dentro de Trucks México Series al finalizar en la segunda posición, mientras que Everardo Fonseca se colocó en tercer lugar.

De esta manera, Trucks México Series concluyó su quinto compromiso del año y ahora pone la mira en Querétaro, sede de la próxima fecha los días 26 y 27 de junio, en un momento clave rumbo a la fase decisiva del campeonato.