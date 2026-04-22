Rugen campeones del Torneo del Jaguar 2.0

A base de entrega, esfuerzo y mentalidad de acero surgieron los campeones absolutos del Torneo del Jaguar 2.0, certamen internacional de Powerlifting que se efectuó con éxito en el gimnasio polifuncional del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux).

El evento, organizado por Iris Herrera, representante en Chiapas de la Liga Mexicana de Powerlifting, reunió a 62 atletas de distintas edades y categorías, quienes compitieron en las divisiones Raw y Classic Raw, dentro de las modalidades Powerlifting, Solo Bench y Deadlift.

Además de la participación local, el torneo contó con exponentes de Guatemala, así como de Jalisco y Ciudad de México, y municipios chiapanecos como Berriozábal, Ocozocoautla, San Cristóbal y Tuxtla.

Los campeones

La competencia se desarrolló en una doble jornada llena de grandes levantamientos, tras la cual el comité organizador hizo el balance final y entre los resultados más destacados estuvo el de Hillary Joceline Herrera Caudillo, de la Ciudad de México, quien se proclamó campeona absoluta Open Raw -60 kilos, mientras que Tomás Arévalo, de Tuxtla Gutiérrez, conquistó el título absoluto Open Classic.

Por su parte, Denis Estuardo, representante de Guatemala, se quedó con el campeonato absoluto Raw Open, y María Guadalupe Gómez, también de Tuxtla Gutiérrez, dominó como campeona absoluta el Classic Open y se llevó el premio adicional del “tanque”.

En categorías juveniles, Marvin Abimelet se adjudicó el título absoluto Sub Junior Classic, en tanto que Janai Tomás, originario de Berriozábal, se coronó campeón absoluto Sub Junior Raw.

Mención aparte merecen los atletas del Parapowerlifting, quienes despertaron el reconocimiento y la admiración del público, desafiando todos sus límites al momento de levantar la barra. Luego de mostrar su fuerza y tenacidad en cada levantamiento, Luz María Cigarroa destacó como campeona absoluta femenil, y Cristian de Jesús Guillén Hidalgo hizo lo propio en la rama varonil, confirmando el alto nivel competitivo en todas las divisiones.

Tras la acciones, Iris Herrera comentó que el éxito del certamen reafirma el crecimiento exponencial que ha tenido el Powerlifting en Chiapas, por lo que confía en que la tercera edición sea aún mejor.