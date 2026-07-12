Se ponen en marcha las actividades

Con el objetivo de promover el envejecimiento activo y reconocer el talento de las personas adultas mayores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas y el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) inauguraron el Segundo Encuentro de las Olimpiadas Culturales y Deportivas de Oro 2026.

La ceremonia reunió a cerca de un centenar de participantes mayores de 60 años, quienes llegaron de diferentes municipios de la entidad para competir en diversas disciplinas deportivas y expresiones culturales, en un ambiente de compañerismo e inclusión.

El evento estuvo encabezado por la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, y la directora general del Indeporte, quienes subrayaron la importancia de generar espacios que impulsen la salud física, emocional y social de las personas mayores, además de reconocer su entusiasmo y compromiso por mantenerse activas.

Conmemoración

Las actividades forman parte de la conmemoración del Día Nacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 28 de agosto, y representan además el proceso de selección para integrar a la delegación chiapaneca que competirán en el Campeonato Nacional de Olimpiadas Culturales y Deportivas de Oro, programado en Apizaco, Tlaxcala.

Julisa García Espinoza, jefa de la Oficina de Protección a la Salud del DIF Chiapas, explicó que en esta edición participan representantes de San Cristóbal de Las Casas, Tecpatán, Cintalapa, Ocozocoautla, San Fernando, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, quienes buscarán avanzar a la etapa nacional.

Disciplinas contempladas

El programa deportivo incluye competencias de Cachibol, Dominó, Ajedrez, Atletismo y Natación, disciplinas que ponen a prueba la preparación, la coordinación y la experiencia.

Paralelamente, el encuentro contempla actividades culturales como canto individual, danza folclórica grupal y baile en pareja, a través de las que los participantes muestran su talento artístico y preservan las tradiciones del estado.

Los organizadores informaron que los tres primeros lugares de cada prueba recibirán medallas como reconocimiento a su desempeño, mientras que los campeones de cada categoría obtendrán el derecho de representar a Chiapas en la fase nacional, en la que tratarán de colocar al estado entre los mejores del país.

Además del aspecto competitivo, el encuentro fortalece la convivencia entre adultos mayores de diferentes regiones, fomenta estilos de vida saludables y demuestra que la práctica del deporte y la cultura no tiene límites de edad. La respuesta obtenida en esta segunda edición confirma el crecimiento de una iniciativa que busca brindar mayores oportunidades de participación y desarrollo a este sector de la población.