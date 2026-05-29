Selección abre con cuatro preseas

La selección chiapaneca de Tenis de Mesa tuvo un inicio destacado en la Olimpiada Nacional 2026, luego de conquistar cuatro medallas durante las primeras jornadas de competencia celebradas en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla.

El representativo estatal consiguió dos preseas de plata y dos de bronce, resultados que colocan a Chiapas entre las delegaciones con mejor arranque en esta disciplina dentro de la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país.

La primera plata llegó gracias a la sobresaliente actuación del equipo femenil sub-15, integrado por Vanessa Montés Ayvar, Meyling Díaz González, Aitana Zoe y Abril Guillén Moreno. El conjunto mostró un gran nivel al superar a Baja California y Veracruz en las rondas previas, logrando instalarse en la gran final, en la cual finalmente cayó ante la poderosa selección de Jalisco.

Otra actuación memorable fue la protagonizada por el equipo mixto sub-19, conformado por María Fernanda Aguilar Hernández y Ángel Santiago Solórzano Hernández. La dupla avanzó con autoridad tras vencer por 3-0 a Tamaulipas y 3-2 a Jalisco, mientras que en semifinales protagonizó un intenso encuentro frente a Veracruz, imponiéndose por marcador de 3-2 para asegurar la plata. En la final enfrentó a Nuevo León, que terminó llevándose el oro tras ganar por 3-1.

Varonil

Por su parte, el equipo sub-11 también aportó una medalla de bronce gracias al desempeño de Gabriel Utrilla Rimalova, André Vázquez Suaznávar, Luis Velázquez Duarte y Leonardo Abarca Hidalgo. Los chiapanecos derrotaron a Baja California en cuartos de final, pero en semifinales fueron superados por Jalisco, para quedarse con un meritorio lugar en el podio nacional.

Finalmente, la categoría varonil sub-19, con Diego Abarca López, Ángel Solórzano Hernández, Cristian Gamboa Marroquín y Fabrizio Acuña López, cerró la cosecha de preseas al adjudicarse el bronce. El equipo avanzó luego de vencer a Querétaro en cuartos de final, y posteriormente cayó ante Veracruz en semifinales.

La delegación chiapaneca es dirigida por los entrenadores Diana López Coronado, Denisse López Mendoza, Leonel Hernández López y Oman Abarca López, quienes continúan trabajando para mantener al estado entre los protagonistas del Tenis de Mesa nacional.