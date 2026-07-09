Selección Chiapas conquista tierras regias

Colosos y diosas de las pesas de Chiapas obtuvieron 14 medallas y siete trofeos, correspondientes a cuatro primeros lugares, tres terceros, cuatro cuartos, dos quintos y un sexto, como resultado de su destacada participación en el Campeonato Nacional Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness 2026, efectuado en Monterrey, Nuevo León.

Esto fue dado a conocer por Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A. C., a su regreso a Chiapas.

Los más destacados

Entre las actuaciones más sobresalientes figuró Luis Antonio Aguilar López, del gimnasio Alegría de Tuxtla Gutiérrez, quien subió dos veces a lo más alto del podio, al obtener el primer lugar en Classic Physique Novatos hasta 170 centímetros, y repitió la victoria en Fisicoculturismo, Novatos hasta 70 kilogramos.

También se proclamaron campeones Hugo César Pérez Vázquez, del gimnasio Alegría, en Fisicoculturismo Veteranos de 45 a 49 años, y Luis Antonio Corzo Coello, del Gravity Fit, en Men’s Physique, Novatos hasta 172 centímetros.

Los terceros lugares fueron para Marisol Castañón Gómez, del Energym, en Fitness Figura Master de más de 40 años; Hegel Jared Camposeco Borrallas, de Búfalos de Huixtla, en Fisicoculturismo Clasificados hasta 70 kilogramos; y Diana Laura Rudamas Nieves, de The One de Escuintla, en Fitness Figura Novatas.

Marisol Castañón consiguió además el cuarto sitio en Fitness Figura Clasificadas. En esa misma posición terminaron Cristina del Pilar Montesinos Pérez, del gimnasio Alegría, en Wellness Fitness Novatas; Miguel Ángel Cruz Zúñiga, del GR Titanium de San Cristóbal, en Fisicoculturismo Clasificados hasta 75 kilogramos; y Daniel Villatoro Gutiérrez, del Gravity Fit, en Men’s Physique Principiantes de más de 176 centímetros.

La cosecha se completó con los quintos lugares de Gerardo Matías González, del gimnasio River’s de Ángel Albino Corzo, en Men’s Physique Novatos hasta 168 centímetros, y Dariana Paola Morales Ruiz, de Zona Fit de San Cristóbal de Las Casas, en Bikini Fitness Principiantes hasta 155 centímetros. Jessica Itzel Morales Cruz, del gimnasio Lobo de Motozintla, obtuvo el sexto lugar en Wellness Fitness Principiantes hasta 160 centímetros.

Otros representantes

La participación chiapaneca también incluyó a Jillian Grajales Ríos (Revolución Atlética), Yesenia del Carmen Díaz López (Stronger), Josué López Entzin (Efecto), Eleonay Augusto Pinto Constantino (Efecto), sin conseguir un lugar entre los finalistas.

Por su parte, Jorge Alejandro Jiménez Romero, de Comitán, participó como juez número 1 y 8, mientras que Jorge Jiménez Argüello se desempeñó como coordinador de jueces.