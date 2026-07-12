Selecciones OEFA afrontan desafío en Cancún

Con nuevos retos fuera del estado, las selecciones Jr. bantam y bantam de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA) viajarán a Cancún, Quintana Roo, para participar en el denominado Desafío del Sureste.

La gira reunirá a campeones y jugadores destacados de la Temporada Infantil 2026 que recién concluyó, quienes tendrán la oportunidad de medir su nivel con equipos de la península, con el objetivo de sumar experiencia rumbo a futuros compromisos regionales y nacionales.

Primera jornada

La actividad comenzará el sábado 18 de julio en el Campo Wolves, ubicado en Monteverde International School, con una práctica conjunta entre las selecciones chiapanecas y Wolves Cancún.

La sesión permitirá tanto a jugadores como a entrenadores intercambiar experiencias y trabajar aspectos técnicos en un entorno de convivencia deportiva.

Más tarde comenzarán los encuentros: a las 18:00 horas, la selección Jr. bantam de OEFA Chiapas enfrentará a Wolves Cancún, mientras que a las 20:00 horas será el turno del representativo bantam ante el mismo club anfitrión.

Acción dominical

Para el domingo 19 de julio la actividad se trasladará al Campo de Lagartos. A las 9:00 horas, el conjunto Jr. bantam se medirá con Bucaneros de Cancún y, a las 11:00, la selección bantam cerrará la gira frente a Lagartos de Cancún.

Más allá de los resultados, el Desafío del Sureste servirá como un ejercicio de evaluación para observar el desarrollo de los jugadores chiapanecos, reforzar conceptos de juego y consolidar la unión de las selecciones estatales.

Con este intercambio, la OEFA Chiapas continúa ampliando los escenarios de competencia para sus atletas y reafirma su compromiso con la formación, la sana competencia y la proyección del talento chiapaneco fuera de la entidad.