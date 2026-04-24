Semana cuatro sacude la OEFA Chiapas

La semana 4 de la temporada infantil 2026 de la OEFA Chiapas dejó resultados contundentes y movimientos importantes en la tabla dentro de las categorías peewee y potrillos.

En peewee, Osos dominó por 44-8 a Guerreros Tuxtla, y Atlas mantuvo su invicto al vencer por 32-6 a Pretorianos. Borregos también destacó, con un triunfo de 28-20 sobre Tuzas, para afianzarse en media tabla.

En potrillos, Osos volvió a lucirse con un claro 28-0 ante Guerreros, en tanto que BSC se impuso por 46-20 a Pretorianos. Después de cuatro jornadas, Atlas y Osos lideran peewee con marca perfecta, mientras que en potrillos, Osos y BSC comparten la cima. La competencia se intensifica rumbo al cierre de la fase regular.

Jornada 5 definirá todo

La última fecha será clave para definir posiciones y localías rumbo a semifinales. En peewee, Osos y Atlas chocan por el liderato, mientras que Borregos buscará afianzarse ante Guerreros, y Pretorianos enfrentará a Tuzas por el último boleto.

En potrillos, destaca el duelo entre invictos Osos y BSC para definir la cima, además del choque entre Pretorianos y Tuzas.