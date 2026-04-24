﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesFútbol

Semana cuatro sacude la OEFA Chiapas

Abril 24 del 2026
Osos brilló en ambas categorías con triunfos, consolidándose como uno de los equipos fuertes del torneo infantil. Cortesía
Osos brilló en ambas categorías con triunfos, consolidándose como uno de los equipos fuertes del torneo infantil. Cortesía

La semana 4 de la temporada infantil 2026 de la OEFA Chiapas dejó resultados contundentes y movimientos importantes en la tabla dentro de las categorías peewee y potrillos.

En peewee, Osos dominó por 44-8 a Guerreros Tuxtla, y Atlas mantuvo su invicto al vencer por 32-6 a Pretorianos. Borregos también destacó, con un triunfo de 28-20 sobre Tuzas, para afianzarse en media tabla.

En potrillos, Osos volvió a lucirse con un claro 28-0 ante Guerreros, en tanto que BSC se impuso por 46-20 a Pretorianos. Después de cuatro jornadas, Atlas y Osos lideran peewee con marca perfecta, mientras que en potrillos, Osos y BSC comparten la cima. La competencia se intensifica rumbo al cierre de la fase regular.

Jornada 5 definirá todo

La última fecha será clave para definir posiciones y localías rumbo a semifinales. En peewee, Osos y Atlas chocan por el liderato, mientras que Borregos buscará afianzarse ante Guerreros, y Pretorianos enfrentará a Tuzas por el último boleto.

En potrillos, destaca el duelo entre invictos Osos y BSC para definir la cima, además del choque entre Pretorianos y Tuzas.

﻿