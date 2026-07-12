Silbantes compartirán experiencia en Ocozocoautla

Con el objetivo de fortalecer la preparación dentro y fuera de la cancha para nazarenos chiapanecos, se llevará a cabo el primer Congreso de Arbitraje Amateur, del 30 de julio al 2 de agosto, en Ocozocoautla de Espinosa.

El programa tendrá como ponentes a Gilberto Alcalá Pineda, Miguel Ángel Ayala y Carlos Cervantes, quienes compartirán experiencias y herramientas aplicadas al trabajo arbitral.

La actividad se desarrollará en el Museo Zoque y combinará ponencias, ejercicios prácticos y espacios de convivencia. La inscripción tendrá un costo de mil 500 pesos e incluirá “coffee break”, playera, tarjetas, acceso a ponencias, trabajo en cancha, certificado de participación y convivencia con los invitados. Los lugares son limitados y podrán apartarse cubriendo el 50 por ciento del costo.

Para mayores informes comunicarse con el profesor Víctor Rivera, al 9681514365. La convocatoria busca impulsar el aprendizaje y crecimiento del arbitraje amateur en Chiapas y la región.

Árbitro de prestigio

La presencia de Alcalá, exárbitro internacional mexicano que construyó una destacada carrera en la primera división, dará un atractivo especial al congreso.

Durante su trayectoria dirigió ocho clásicos nacionales entre Chivas y América, cifra que lo convirtió en el silbante con más participaciones en ese duelo. Además, recibió el Silbato de Oro como mejor árbitro del Clausura 2004, torneo en el que también condujo la final de vuelta entre Pumas y Guadalajara.