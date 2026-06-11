Sirvent suma puntos en Aguascalientes

Regina Sirvent enfrentó un exigente desafío en el Óvalo Aguascalientes México, durante la quinta fecha de la Nascar México Series 2026, en la que logró finalizar a un paso del Top 5 de la categoría Challenge Series.

La competencia marcó el arranque de la segunda mitad de la temporada regular, etapa clave en la lucha por asegurar un lugar en el Chase, instancia en la que la piloto se mantiene como una de las contendientes gracias a su regularidad y capacidad para sumar puntos.

Al mando del auto número 13, Sirvent inició su participación con la sesión de calificación, en al que obtuvo el octavo puesto de salida para afrontar una carrera pactada a 170 vueltas.

Ya en la prueba Aguascalientes El Gigante de México 250, Regina mostró paciencia y buen manejo para mantenerse lejos de los contactos, recuperar posiciones y cruzar la meta en el sexto lugar de la Challenge Series, resultado que le permite continuar en la pelea por la fase definitiva. “No ha sido un fin de semana sencillo. Aguascalientes siempre resulta una gran prueba, pero nos vamos con un resultado positivo que nos permite seguir sumando en el campeonato”, señaló la integrante de Alpha Racing.

Sirvent agradeció el trabajo de su equipo, el respaldo de sus patrocinadores y el apoyo de la afición, que estuvo presente en las tribunas del óvalo hidrocálido.

La próxima cita de Regina Sirvent es el 27 de junio, cuando Nascar México Series visite el autódromo de Querétaro para disputar la sexta fecha del calendario.