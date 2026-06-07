Sirvent va por un lugar en el podio

Regina Sirvent afrontará este domingo el quinto compromiso de la temporada 2026 de Nascar México Series, cuando la categoría Challenge Series se presente en el Óvalo Aguascalientes México.

La piloto del auto 13 llega a la competencia con el objetivo de sumar puntos importantes rumbo al Chase, pues actualmente se ubica en el sexto lugar de la clasificación general, con 120 unidades, al cumplirse la primera mitad de la temporada regular.

Un gran desafío

La carrera, denominada Aguascalientes El Gigante de México 250, se disputará sobre el óvalo de 1.4 kilómetros, con un recorrido pactado a 170 vueltas y arranque programado a las 13:40 horas.

Sirvent reconoció que la fecha anterior dejó aprendizajes para ella y su equipo. “Puebla fue una fecha complicada para el equipo y para mí; sin embargo, hemos estado trabajando fuertemente tanto en lo mecánico como en la parte del piloto”, señaló.

La integrante de Alpha Racing también destacó su motivación por regresar a una pista significativa en su trayectoria. “Me he estado preparando para Aguascalientes, que es una de mis pistas favoritas, una de las primeras en las que gané en Trucks”, expresó.

De cara a esta quinta fecha, confió en mantenerse dentro de los primeros puestos, por lo que solo espera a que ondee la bandera verde y de inicio la carrera. “Con el equipo Alpha Racing estoy segura de que podremos buscar y concretar ese podio y, de ser posible, la victoria”, sentenció.