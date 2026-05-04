Superan objetivos en Carrera del Constructor

Con una participación de cinco mil 280 corredores (tres mil 500 con folio, el resto de manera recreativa), se llevó a cabo con gran éxito la Primera Carrera del Constructor con causa en Tuxtla Gutiérrez, evento que logró conjuntar la promoción de la activación física con el apoyo solidario hacia los sectores más vulnerables del estado.

La competencia fue organizada por la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas, encabezada por Ana Karen Gómez Zuart, en el marco de las celebraciones del Día de la Santa Cruz, fecha significativa para reconocer la labor de las y los trabajadores del sector de la construcción.

El recorrido inició en la Puerta Cuatro del parque recreativo Caña Hueca y concluyó en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, donde cientos de familias se dieron cita desde temprana hora para ser parte de esta iniciativa que buscó fortalecer los lazos sociales a través del deporte.

La jornada contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien asistió acompañada de sus hijas Yazz y Renata Ramírez. Asimismo, se contó con la participación de la directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, además de representantes de distintas dependencias que respaldaron esta causa.

Recolección

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la recolección de víveres, logrando reunir más de tres toneladas aportadas por los participantes, a las que se sumaron otras tres toneladas por parte de la Secretaría de Infraestructura, alcanzando un total superior a las seis toneladas destinadas a apoyar a personas en situación vulnerable.

En lo deportivo, la categoría de trabajadores femenil tuvo como ganadora a Angélica Ruiz, seguida por Karla García en el segundo puesto y Sharon Bermúdez en la tercera posición. En la rama varonil, Pablo César Muñoz se adjudicó el primer lugar, con Jorge Iván Molina en segundo y Juan Carlos León en tercero.

Por su parte, en la categoría libre, que otorgó premios económicos de cinco mil, tres mil y mil 500 pesos, Janeth Escobar se quedó con el primer lugar en la rama femenil, seguida por Cecilia Álvarez y Dareka Pantoja. En la rama varonil, Jorge Luis Guizar cruzó la meta en primer lugar, dejando en segundo a Rey Martín Guizar y en tercero a Bryan Vázquez.

Cambio social

Más allá de los resultados, la Carrera del Constructor destacó por su sentido humano, al demostrar que el deporte puede ser un motor de cambio social, uniendo esfuerzos entre ciudadanía e instituciones en beneficio de quienes más lo necesitan.