Supreme Fight Night promete una guerra

La cuenta regresiva para Supreme Fight Night 11 está por terminar y los peleadores se darán cita en el careo de este viernes a las 7 de la noche en Plaza Galerías.

La esperada revancha entre “Turco” Farrera (10-2-0) y “Pashá” Rodríguez (16-16-0) será la estelar del sábado 25, por el cinturón de las 145 libras, pero antes se podrá conocer de viva voz su sentir antes de subir a la jaula de combate.

Farrera viene de meses de preparación en Brasil, con el prestigiado Chute Boxe de Diego Lima y Rising MMA, ante el siempre impredecible “Pashá”, de Tough Fighters Team.

Tres peleas de alto calibre

Dentro de la cartelera estelar destaca el choque entre el michoacano Leonardo “El Peligro” Vega (6-4-0) y el tapatío Esteban “El Monster” Sedano (8-3-0); de ahí saldrá el retador para el título de la división.

El pleito que abre las estelares será entre el mexiquense Marco Elpidio (23-13-2) y el bajacaliforniano Édgar “Smooth” Escárcega (13-4-1), en las 155 libras.

Las preliminares

La principal novedad será la presentación de Freddy “El Ruso” Hernández (Tuxtla Gutiérrez) ante Erick “Rato” Téllez (Guadalajara), en 125 libras, mientras que el también tuxtleco Julio César “Jaguar” Espinosa enfrentará al tapatío Neto Montes en 135 libras.

Destaca la partición de Lennin “El Cholito” Gutiérrez contra Alan “Rally” Padilla (Puerto Vallarta), en 135 libras, y Gildardo “Pino” Prieto (Campeche) se medirá con Daniel “Gallo” Martínez (CDMX) en 125 libras.

Cartelera amateur

La función arranca a las 5 de la tarde con la pelea entre el chiapaneco Fernando “Galleta” Anzueto y el quintanarroense Emiliano “McLovin” Moncisbays, en 135 libras. Luego tocará turno a la tuxtleca Carolina Corzo y la tabasqueña Jessy Vidal, en 115 libras, en el único combate femenil de la velada.

Alexis “Warrior” Méndez defenderá el orgullo local ante el tapatío Marius Hernández en 145 libras, en tanto que el también chiapaneco Bryan “El Rayo” Moreno enfrentará a Daniel “Jaguar” Vargas, también en 25 libras.

Los boletos para la función siguen a la venta en el módulo de Fan Access en Plaza Galerías.