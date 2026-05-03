Surgen más invitados a la fase estatal

Continúa la cuenta regresiva rumbo a la fase estatal del Futbolito Bimbo 61 Aniversario, a desarrollarse el próximo sábado 9 de mayo en Tuxtla Gutiérrez y en la que los municipios de Tzimol y Frontera Comalapa tendrán representación, luego de las finales intermunicipales de zona efectuadas en las canchas de Fuchito del municipio de Tzimol.

César Augusto Lara, en femenil

La primaria César Augusto Lara protagonizó un duelo lleno de adrenalina, en el que al final logró vencer 3 goles a 2 a Jaime Nunó Roca.

El equipo campeón estuvo conformado por Iliana Cifuentes, Alexa Méndez, Alexia Villatoro, Elissa Morales, Esperanza Bartolón, Deyli Roblero, Lizani Pérez, Nathali Pérez, Angélica Zamora, Aremi Moreno, Itzel Morales y Deyner Hernández, bajo la guía de los profesores Deyner Hernández y Édgar Jurado.

Jaime Nunó Roca,en varonil

En la final de los niños, que se jugó bajo un intenso calor y con un ambiente vibrante en las tribunas, Jaime Nunó Roca cobró revancha de manera espectacular al golear por 10-1 a la primaria 14 de Septiembre (Tzimol), con una brillante actuación de Ricardo de Jesús Martínez José, quien se convirtió en la figura del partido al marcar cinco goles y guiar a su equipo al triunfo.

La plantilla ganadora estuvo integrada por Luis Pérez, Ángel Álvarez, Erik Hernández, Josué López, Dilan Aguilar, Leonardo Velasco, Ricardo Martínez, Brian Gordillo, Abner González, José Altúzar, Dorlan Morales y José Pérez.

Durante la jornada de finales estuvo presente la coordinadora estatal del Futbolista Bimbo, Erika López Guzmán, quien reconoció el esfuerzo de las escuadras participantes desde la fase de grupos hasta esta eliminatoria, y agradeció el respaldo del coordinador de sede, Joseph Blanco, así como del H. Ayuntamiento .

Finalmente, confirmó que ambas instituciones aseguraron su lugar en la estatal junto a los equipos que se han coronado en las distintas sedes.