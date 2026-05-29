Tableros listos para celebrar el 50º aniversario

El Torneo de Ajedrez 50 Aniversario Cuarto Poder Tu Diario Vivir se alista para una jornada histórica este sábado 30 de mayo, a partir de las 16:00 horas, en el salón Pakal 1 del Hotel Eco City, en Tuxtla Gutiérrez.

La competencia generó gran expectativa desde el lanzamiento de la convocatoria, al grado de superar el cupo inicial de 40 lugares en apenas cinco días, por lo que la organización amplió el registro hasta alcanzar una cifra récord de 60 participantes, que garantizan un escenario abarrotado.

Atletas destacados

El doctor Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y titular de la Liga de Ajedrez Tuchtlán, destacó que el certamen reunirá a jugadores de alto nivel, entre ellos la maestra nacional y flamante medallista de bronce en la Olimpiada Nacional 2026 Karina Guillén Moreno, además de otros jugadores de prestigio como Moisés Flores, Valeria Torres, Maximiliano Burgos, Mauricio Mancilla y otros exponentes con amplia trayectoria y que levantan la mano para contender por el campeonato.

De igual forma, agradeció a “Cuarto Poder” por incluir el deporte ciencia en los festejos por su quincuagésimo aniversario. El coordinador del torneo indicó que la batalla sobre el tablero se disputará en categoría libre, bajo el sistema suizo a seis rondas, con base en “rating” y con ritmo de juego de 10 minutos, más dos segundos de incremento por jugador.

López Martínez anticipó partidas explosivas y de gran estrategia, donde un solo error podría definir el resultado, en un evento cuya duración será de alrededor de tres horas, cerrando con la ceremonia de premiación, alrededor de las 19:30 horas.

La premiación contempla estímulos económicos del primero al quinto lugar, con mil 200, 800, 600, 500 y 300 pesos, respectivamente. Además, se reconocerá al mejor jugador infantil, a la mejor femenil y al mejor senior, mayor de 60 años, con un bono de 500 pesos cada uno.