Tapachula FC confía en su inercia positiva

El momento que vive Tapachula FC ilusiona a su afición y fortalece al grupo de cara a la fase decisiva del campeonato. Así lo expresó su capitán y guardameta, Kefrén Avilés Franco, quien resaltó la importancia de aprovechar la inercia positiva tras cerrar el torneo regular con cinco victorias consecutivas que aseguraron su presencia en la Liguilla.

El arquero, titular en los 24 partidos de la temporada con un acumulado de 2 mil 141 minutos bajo los tres postes, subrayó que el equipo entendió la relevancia del cierre de competencia. Señaló que el plantel asumió con responsabilidad los últimos encuentros, logrando una seguidilla de resultados que hoy los coloca en una gran posición para encarar la reclasificación.

Haciendo historia

Avilés Franco, originario de Cuernavaca, Morelos, enfatizó que el buen momento no es casualidad, sino consecuencia de la fe, la solidaridad dentro del grupo y un compromiso total en cada entrenamiento y partido. En ese sentido, dejó claro que el esfuerzo colectivo ha sido la base para alcanzar la primera fase final en la historia del club dentro de la categoría.

De cara al duelo contra Tritones Vallarta, el capitán destacó que la Liguilla representa un torneo completamente distinto, en el que cada error puede ser determinante. Por ello, aseguró que la escuadra mantendrá la misma intensidad y la concentración que los llevó a este punto, con el objetivo de seguir avanzando.

Finalmente, el portero señaló que su aporte ha sido poner sus cualidades al servicio del equipo, respondiendo en momentos clave y brindando seguridad en la última línea. De este modo Tapachula FC se declara listo para enfrentar un nuevo desafío, respaldado por su buen cierre y la confianza de un grupo que busca trascender.